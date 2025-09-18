Cuộc sống độc thân của Jennifer Aniston

Minh tinh trong buổi ra mắt phim tại Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại ở New York ngày 9/9, gây chú ý với kiểu tóc layer nổi tiếng một thời khi đóng Friends. Ảnh: Gilbert Flores
Gần đây, cuộc sống ở tuổi 56 của Jennifer Aniston thu hút nhiều quan tâm do cô chuẩn bị tái xuất với series The Morning Show mùa bốn. Diễn viên tham gia nhiều hoạt động quảng bá phim. Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, cô nhận nhiều lời khen về sắc vóc, năng lượng trẻ trung
Trailer The Morning Show mùa bốn. Phim dự kiến lên sóng ngày 17/9. Video: Apple TV
Jennifer Aniston (hàng trên, bên phải) cùng dàn diễn viên The Morning Show trên bìa tạp chí Glamour tháng 9.
Trong cuộc phỏng vấn với Glamour, người đẹp cho biết sống lạc quan và tích cực để được "già đi một cách duyên dáng". Jennifer tin rằng điều đầu tiên cần làm là phải yêu bản thân, ưu tiên chăm sóc sức khỏe và tinh thần. Cô thừa nhận áp dụng nhiều liệu pháp làm đẹp hiện đại, không bỏ mặc các dấu hiệu lão hóa như tóc bạc.
Jennifer Aniston trên bìa ấn bản Vanity Fair tháng 8.
Sau The Morning Show, nghệ sĩ bận rộn với nhiều dự án mới như đóng phim chuyển thể từ hồi ký I'm Glad My Mom Died của diễn viên Jennette McCurdy, sản xuất bản remake (phim làm lại) của series 9 to 5 ăn khách trong thập niên 1980, ấp ủ kế hoạch đóng nhạc kịch Broadway.
Hậu trường chụp ảnh của Jennifer Aniston tháng 4. Ảnh: Instagram/ Jennifer Aniston
Trò chuyện với Vanity Fair, Jennifer nói sẽ cố gắng giảm bớt lịch trình để tận hưởng cuộc sống. Bên cạnh công việc diễn xuất, minh tinh điều hành thương hiệu chăm sóc tóc Lolavie, xuất bản loạt sách thiếu nhi lấy cảm hứng từ chó cưng Clyde. Cô còn nuôi một chú chó chăn cừu tên Chesterfield và một chú pitbull, Sophie. Ảnh: Vogue
Chesterfield (trái) và Clyde trong bộ ảnh quảng cáo dòng sữa tắm cho chó. Ảnh: Vogue
Theo Hello Magazine, lợi nhuận bán sách dùng để gây quỹ Clydeo Fund với mục đích nâng cao nhận thức mọi người về các tổ chức cứu trợ động vật, khuyến khích người dân nhận nuôi thú cưng bị bỏ rơi.
Jennifer Aniston và bạn thân Courteney Cox. Ảnh: Instagram Courteney Cox
Ngoài thời gian cho công việc, cô thường xuyên gặp gỡ, đi chơi với bạn bè. Đến nay, "tiểu thư Rachel" duy trì tình bạn với "nàng Monica" Courteney Cox - bạn diễn trong Friends, và Gwyneth Paltrow. Cả hai đều là bạn lâu năm của Jennifer. Thi thoảng diễn viên đăng ảnh chụp cùng Courteney lên trang cá nhân. Ảnh: Instagram/ Courteney Cox
Về Gwyneth Paltrow, Jennifer cho biết hai người tâm sự nhiều với nhau, thừa nhận Brad Pitt từng một trong những là chủ đề của họ. Tài tử là chồng cũ Jennifer Aniston, bạn trai cũ của Gwyneth. Tuy nhiên, cả hai không thường nói chuyện phiếm, phần lớn trao đổi bí quyết giữ sức khỏe. Ảnh: Instagram Gwyneth Paltrow
Cũng theo Vanity Fair, diễn viên có thói quen ăn tối cùng bạn bè chủ nhật hàng tuần. Mỗi bữa tối có khoảng 10 đến 15 người dự gồm gia đình tài tử Jason Bateman, vợ chồng MC Jimmy Kimmel.
Biệt thự trị giá 21 triệu USD của Jennifer Aniston nằm ở khu dân cư Bel-air, California. Ảnh: Splash News
Tháng 5, nơi ở của cô bị một người đàn ông lạ mặt rình rập, tông vào cổng nhà. Trước đó, người này liên tục quấy rối, gửi tin nhắn qua mạng xã hội, thư thoại và email rác cho diễn viên. Tạp chí cho biết hiện biệt thự của cô được xe tuần tra của cảnh sát, đội đặc nhiệm giám sát 24/7.
Chuyện tình cảm của Jennifer Aniston gần đây gây chú ý. Theo People, minh tinh đang hẹn hò huấn luyện viên cuộc sống (life coach) Jim Curtis, 49 tuổi, sau bảy năm ly hôn tài tử Justin Theroux. Tối 5/9, paparazi bắt gặp cặp sao đi hẹn hò với nhau tại New York. Ảnh: Backgrid
Hôm 7/9, Jennifer đăng ảnh tấm lưng của bạn trai trong loạt ảnh "cảm ơn mùa hè". Anh cũng đến dự buổi ra mắt phim của bạn gái ngày 9/9 nhưng không xuất hiện chung khung hình, chỉ nhìn cô từ xa.
Nghệ sĩ tại lễ trao giải Golden Globes đầu năm. Ảnh: WireImage
Jennifer Aniston sinh năm 1969, bước vào top sao hạng A tại Hollywood sau thành công của series Friends, sau đó chuyển sang đóng phim điện ảnh. Cô nổi tiếng với các tác phẩm hài lãng mạn như The Break-up (2006), Marley & Me (2008), Just Go With It (2011). Năm 2019, cô trở lại đóng phim truyền hình sau 15 năm với series The Morning Show, đoạt một giải SAG hạng mục Nữ chính phim truyền hình.
Phương Thảo (theo Vanity Fair, Glamour)