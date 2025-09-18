Cuộc sống độc thân của Jennifer Aniston

Minh tinh trong buổi ra mắt phim tại Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại ở New York ngày 9/9, gây chú ý với kiểu tóc layer nổi tiếng một thời khi đóng Friends. Ảnh: Gilbert Flores

Gần đây, cuộc sống ở tuổi 56 của Jennifer Aniston thu hút nhiều quan tâm do cô chuẩn bị tái xuất với series The Morning Show mùa bốn. Diễn viên tham gia nhiều hoạt động quảng bá phim. Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, cô nhận nhiều lời khen về sắc vóc, năng lượng trẻ trung