Cuộc gọi từ buồng bệnh nguy kịch

TP HCMBác sĩ Phan Vũ Anh Minh nhớ lại cuộc gọi thông báo cho người đàn ông rằng vợ anh đã mất vì mắc Covid-19 sau khi sinh, người chồng liên tục hỏi liệu có nhầm lẫn, rồi bật khóc.

Đây chỉ là một trong nhiều cuộc gọi của các nhân viên y tế thuộc Trung tâm Hồi sức người bệnh Covid-19 trực, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM cho người nhà bệnh nhân mỗi ngày. Công việc gọi điện thông báo tình trạng bệnh cho gia đình là bài toán của đội ngũ y bác sĩ. Thời gian đầu, bệnh nhân qua đời, nhân viên y tế mới liên hệ với thân nhân. Sau này, với những ca tiên lượng nặng, mọi người đều cố gắng gọi điện báo trước vài ngày ngày để gia đình nắm được tình hình và chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

Là bác sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu (ICU), bác sĩ Minh khẳng định áp lực tại khoa ICU luôn rất cao, bệnh nhân đều ở tình trạng nặng, phải đặt nội khí quản, thở máy... nhưng không dồn dập như trong làn sóng Covid vừa qua.

Trước đây, khi chưa có dịch bệnh, Khoa Hồi sức điều trị cho khoảng 30-35 bệnh nhân, hai ba ngày mới có tử vong. Khi dịch bùng phát, ICU có ngày ghi nhận hai đến ba ca tử vong, cao điểm là 7 ca một ngày. Nhiều bệnh nhân tưởng qua khỏi nhưng đột ngột trở nặng và mất. Điện thoại anh luôn dồn dập cuộc gọi thông báo về các ca bệnh mới sắp chuyển đến, thông tin về các ca bệnh nặng cần xin ý kiến hội chẩn, hay các vấn đề phát sinh cần giải quyết trong tua trực.

"Cứ liên tục như vậy, nhiều hôm máy sập nguồn mà không hay biết. Có khi chỉ trong buổi sáng, chúng tôi đang phát thuốc cho khoảng hơn 200 bệnh nhân thì nhận tin có thêm 10 người mới đang trên đường chuyển đến", bác sĩ Minh nhớ lại.

Mỗi lần điện thoại báo có ca nguy kịch sắp đến, kíp bác sĩ trung tâm Hồi sức người bệnh Covid-19 lên dây cót, khẩn cấp chuẩn bị giường, máy thở, dụng cụ... sẵn sàng tiếp nhận.

Bệnh nhân nữ, 49 tuổi, được chuyến lên từ Bệnh viện dã chiến quận 8 trong tình trạng rất nặng, tiên lượng tử vong đến 99 %, phổi đông đặc, gần như là không còn hoạt động. Kíp 5 người gồm hai bác sĩ, ba điều dưỡng nhanh chóng đặt nội khí quản ngay khi vừa tiếp nhận, do trước đó bệnh nhân đã được thở oxy dòng cao nhưng không đáp ứng, SpO2 chỉ 80%, suy hô hấp rất nặng. Cùng lúc, bác sĩ đã liên hệ với người nhà, thông tin "người bệnh có thể không qua được đêm nay".

"Lúc đó, phổi bệnh nhân tệ đến mức độ giãn nở chỉ bằng 1/10 người bình thường, thể tích phổi chỉ như phổi em bé. Thông thường, bác sĩ có thể cài đặt máy thở bơm khoảng từ 400 đến 500 ml khí cho mỗi nhịp thở, còn phổi này chỉ bơm 100 - 150 ml khí là áp lực đường thở đã quá cao, nếu bơm thêm sẽ có khả năng làm bể phổi", bác sĩ Minh giải thích.

Để duy trì, kíp trực chỉ định đặt ống thở, cho bệnh nhân nằm sấp để cải thiện tình trạng phổi từ từ. Một tuần nằm trong ICU, các chỉ số "sáng hơn". Ngày 8/9, bệnh nhân được rút nội khí quản và chuyển sang thở oxy qua gọng mũi (cannula). Ngày 17/9, bệnh nhân được xuất viện.

Theo bác sĩ Minh, những ca phải đặt nội khí quản thì tỷ lệ tử vong rất cao, nếu vượt qua đều là kỳ tích. Như trường hợp sản phụ mang thai ở tuần 29, do tình trạng diễn tiến nặng dần, dù hỗ trợ tối đa vẫn giảm oxy máu, nếu tiếp tục kéo dài thai kỳ sẽ nguy hiểm cho cả hai. Kíp bác sĩ quyết định mổ bắt con ở tuần 30. May mắn, "tấm vé" hồi sinh đã gửi đến hai mẹ con. Cả hai xuất viện khỏe mạnh, an toàn.

Họ thuộc trong số ít trường hợp may mắn "thoát cửa tử" để hồi sinh tại Trung tâm Hồi sức người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM. Trung tâm có quy mô 250 giường, tổng số bác sĩ và điều dưỡng làm việc là gần 500 người. Tổng bệnh nhân tiếp nhận điều trị đến sáng ngày 8/10 là 676 người. 304 bệnh nhân xuất viện về nhà cách ly, 48 bệnh nhân chuyển về các bệnh viện quận, bệnh viện dã chiến, bệnh viện phục hồi chức năng.

Để giảm bớt áp lực, đội ngũ ở đây chia ra ba ca và ăn uống theo giờ giấc ca trực. Thường, mọi người sẽ ăn sáng no một chút rồi đến lúc nghỉ mới ăn trưa, tránh lãng phí đồ bảo hộ.

Theo bác sĩ Minh, F0 nặng chuyển đến trung tâm có nhiều mức độ. Bệnh nhân mới suy hô hấp sẽ cho thở oxy qua canulla, nặng hơn thì thở qua mask có túi dự trữ hoặc thở khí oxy lưu lượng cao. Trường hợp nặng nhất phải đặt nội khí quản, thở máy.

Bệnh nhân hồi sức được chăm sóc toàn diện. Cứ vài tiếng, họ được xoay trở, thay đổi tư thế nằm để tránh loét da, hút đàm, chích và truyền thuốc theo giờ, tắm rửa, lau người, ăn qua ống thông dạ dày. Nắng nóng, không có điều hòa thêm bộ đồ bảo hộ kín, khẩu trang thít chặt, hai tai đỏ lừ, ai cũng ướt sũng mồ hôi.

Khu điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 mức độ nguy kịch, phải thở máy. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Song song với công tác điều trị, bệnh viện tuyển tình nguyện viên và đào tạo, hướng dẫn sử dụng các máy móc thiết bị để đáp ứng công việc. Mọi người cùng phối hợp các chuyên khoa khác vừa học, vừa làm, mục tiêu cứu sống bệnh nhân trong thời gian vàng.

Theo điều dưỡng Bùi Kim Thư, trung tâm được xây dựng cấp tốc để đưa vào phục vụ người bệnh nên cần phối hợp nhịp nhàng giữa bác sĩ và điều dưỡng, phân chia công việc thật tốt thì mới đáp ứng kịp nhu cầu chăm sóc. Tất cả đội ngũ đều nỗ lực hơn 200% để vừa hỗ trợ đồng nghiệp vừa chăm sóc người bệnh nguy kịch.

"Điều đáng mừng là những ngày gần đây số ca nặng cai được máy và rút ống thở tăng lên, đó cũng là một nguồn động viên rất lớn về tinh thần cho tôi cũng như đồng nghiệp", điều dưỡng Thư tâm sự.

Bác sĩ Phan Vũ Anh Minh, Khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM tham gia chăm sóc điều trị bệnh nhân Covid-19 tại ICU từ 2/8. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Hiện, số ca nhiễm mới tại TP HCM giảm, số xuất viện nhiều hơn số ca nhập viện hàng ngày, một số bệnh viện dã chiến đã hoàn thành sứ mệnh. Các bệnh viện cấp thành phố sẽ được trả lại công năng ban đầu, củng cố chất lượng điều trị. Thành phố giữ lại các bệnh viện có ICU, với 900 giường có gắn máy thở, monitor và 3.000 giường có oxy, đáp ứng cho tình huống dịch bệnh và cũng như các tiêu chí của Bộ Y tế. Sở Y tế khẳng định khi ngay khi bác sĩ phía Bắc rút đi, y tế địa phương có thể đảm đương được ngay các công việc đang có.

Bác sĩ Minh và nhiều đồng nghiệp đã hơn hai tháng chưa về nhà. Vị bác sĩ có hai nỗi lo canh cánh là người thân ở nhà và bệnh nhân nặng. Mỗi ngày, ngoài thời gian thăm bệnh, anh tìm đọc thêm tài liệu về Covid-19 để trau dồi chuyên môn, mong góp thêm thật nhiều "tấm vé" hồi sinh mới đưa người bệnh nặng trở về nhà.

Thùy An