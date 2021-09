Trung tâm ICU Bệnh viện ĐH Y Dược tăng lên 250 giường

TP HCMTrung tâm Hồi sức tích cực (ICU) Covid-19 do Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM phụ trách đặt tại Bệnh viện Quốc tế City, nâng công suất lên 250 giường.

Phó giáo sư, bác sĩ Lê Minh Khôi - Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng phòng Khoa học và đào tạo Bệnh Viện Đại học Y dược, cho biết: Sau gần một tháng vừa điều trị vừa cải tạo, đến ngày 2/9 bệnh viện đã hoàn tất mục tiêu đạt 250 giường. Tính đến nay, trung tâm đã tiếp nhận 267 người bệnh Covid-19 nặng, trong đó 56 ca đặt máy thở xâm lấn và 50 ca phải thở máy oxy liều cao HFNC, một trường hợp nặng phải đặt nội khí quản.

"Món quà khích lệ lớn nhất đối với chúng tôi sau những khó khăn chồng chất là cứu được người bệnh", bác sĩ Khôi chia sẻ. Điển hình là trường hợp một sản phụ nhiễm Covid-19, sau khi mổ bắt con xong thì rơi vào tình trạng nguy kịch, mê man, phổi tổn thương nặng, được đặt nội khí quản, thở máy. Ngày 17/8, sản phụ đã có thể tự thở được khí trời, các dấu hiệu sinh tồn tốt dần lên.

Theo bác sĩ Khôi, khi số giường bệnh được nâng lên, Trung tâm sẽ tiếp nhận thêm các thai phụ mắc Covid-19. Trường hợp phải mổ bắt con, sản phụ sẽ được đưa theo luồng riêng tới tầng riêng tại bệnh viện để mổ. Hậu phẫu, bệnh nhẹ, sản phụ sẽ được theo dõi và điều trị tiếp tại đó, nếu tình trạng nặng hơn thì sẽ được chuyển sang Trung tâm Hồi sức Tích cực..

Trung tâm Hồi sức Covid-19 Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hiện tại, trung tâm có 665 y bác sĩ, nhân viên y tế chia ca thay phiên làm việc ngày đêm. Máy móc, trang thiết bị tại trung tâm được Bộ Y tế cung cấp, ngoài ra bệnh viện đầu tư và huy động nguồn lực xã hội để chuyển đến những máy móc hiện đại như máy thở, máy oxy liều cao, máy lọc máu, máy ép tim, máy siêu âm, bình oxy...

Điều dưỡng Bùi Kim Thư, làm việc tại Trung tâm Hồi sức Covid-19, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM chia sẻ: Trung tâm được xây dựng cấp tốc để đưa vào phục vụ người bệnh nên cần phối hợp nhịp nhàng giữa bác sĩ và điều dưỡng, phân chia công việc thật tốt thì mới đáp ứng kịp nhu cầu chăm sóc người bệnh. Tất cả đội ngũ đều nỗ lực hơn 200% để vừa hỗ trợ đồng nghiệp vừa chăm sóc người bệnh nguy kịch.

"Điều đáng mừng là những ngày gần đây số lượng người bệnh nặng cai được máy và rút ống thở tăng lên, đó cũng là một nguồn động viên rất lớn về tinh thần cho tôi cũng như đồng nghiệp", điều dưỡng Thư tâm sự.

Để đủ nhân lực hoạt động tại trung tâm, thời gian qua, song song với cải tạo và điều trị, bệnh viện tiến hành tuyển tình nguyện viên và đào tạo, hướng dẫn sử dụng các máy móc thiết bị để đáp ứng công việc.

Đây là một trong 5 trung tâm ICU bệnh nhân nguy kịch tại TP HCM, do Bộ Y tế cùng thành phố thiết lập, vận hành bởi bệnh viện lớn tuyến trung ương, mục tiêu lớn nhất là giảm số tử vong. Các trung tâm còn lại là Trung tâm Hồi sức Tích cực Covid-19 TP HCM (đặt tại cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP HCM) do Bệnh viện Chợ Rẫy phụ trách, 3 Trung tâm Hồi sức Tích cực Covid-19 do Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai và Trung ương Huế phụ trách. Những trung tâm này thuộc tầng 3, tầng cao nhất của tháp 3 tầng mà TP HCM đang triển khai.

Nhân viên y tế đang hỗ trợ cho một bệnh nhân suy hô hấp tại Trung tâm Hồi sức Covid-19 Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Lê Cầm