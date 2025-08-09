'Cuộc đua Tử thần' 118 km qua dãy núi nguy hiểm nhất Canada

CanadaBất chấp cái tên không mấy lạc quan, Canadian Death Race (Cuộc đua Tử thần) vẫn thu hút hàng trăm runner tham gia trong mùa giải 2025, chinh phục 118 km đường núi hiểm trở ở dãy Rockies, Canada.

Từ đầu thế kỷ 21, các VĐV khắp thế giới đã đổ về thị trấn Grande Cache, bang Alberta, với mục tiêu duy nhất: thử thách giới hạn bản thân trong một trong những ultra trail khắc nghiệt nhất hành tinh.

Cuộc đua Tử thần tại Canada có lộ trình 118 km bắt đầu và kết thúc ở cao nguyên cao 1.387 m, vượt qua ba đỉnh núi lớn, tổng độ cao tích lũy 4.543 m, và đặc biệt là băng qua con sông dữ trong hẻm núi Hell’s Gate - nơi hợp lưu của hai sông Smoky và Sulphur.

Nhà vô địch Ethan Peters thi đấu tại Canadian Death Race 2025. Ảnh: Matt Westlake

Năm nay, giải bước sang lần tổ chức thứ 25 và lập kỷ lục về số lượng người tham dự, với khoảng 1.300. Canadian Death Race gồm hai cự ly: đường đua đủ 118 km và phiên bản rút gọn Near Death Marathon (NDM) - có cự ly khoảng 41–42 km, với độ cao tích lũy chừng 1.700–1.775 mét.

Canadian Death Race 2025 chứng kiến chiến thắng áp đảo của Ethan Peters, người hoàn thành 118 km trong 11 giờ 36 phút 52 giây, phá kỷ lục tồn tại từ 2011 của Rickey Gates tới gần 40 phút. Peters bỏ xa người về nhì James Dalke hơn 1 tiếng rưỡi và nhận thêm 5.000 USD tiền thưởng cho thành tích kỷ lục.

Không chỉ có những cự ly khắc nghiệt, sự kiện còn khép lại bằng cuộc đua cho trẻ em dài khoảng 6 km. Khoảng 200 em nhỏ tham gia, tạo nên bầu không khí sôi động, khép lại một ngày hội thể thao.

Canadian Death Race được tổ chức lần đầu từ năm 2000 bởi Paul Bailey và Dale Tuck nhằm vực dậy tinh thần của thị trấn mỏ Grande Cache sau khi nơi này dừng khai thác than. Năm đầu tiên có 193 người tham dự, đến 2010 con số đã vượt mốc 1.000 VĐV từ khắp nơi trên thế giới.

VĐV nhí thi đấu tại Canadian Death Race 2025 Các VĐV nhí thi đấu tại Canadian Death Race 2025.

Cái tên "Cuộc đua tử thần" nghe đầy ám ảnh, nhưng chính sự khắc nghiệt này lại thu hút hàng trăm VĐV quốc tế mỗi năm. Các VĐV phải đối mặt với địa hình hiểm trở, thời tiết thay đổi nhanh chóng và thử thách về sức bền lẫn tinh thần.

Đường chạy tại giải khoảng 95% là trail đất, 4% đường sỏi, 1% đường nhựa, với nhiều đoạn kỹ thuật như bùn lầy, suối, đổ dốc hiểm trở. Năm nay, thời tiết trong ngày thi đấu dao động từ 6 độ đến khoảng 20 độ C.

Hồng Duy (theo Mundo Deportivo)