Cuộc đời bác sĩ Pháp được trao 'công dân danh dự Việt Nam'

Alexandre Yersin sinh ngày 22/9/1863 tại Lavaud, hạt Vaud, Thụy Sĩ. Ông theo học y khoa tại Lausanne, sau đó sang Marburg (Đức), rồi tiếp tục học tại Hôtel-Dieu ở Paris, trung tâm y học lâm sàng tiên tiến bậc nhất châu Âu. Ở tuổi 25, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài về sự phát triển của bệnh lao thực nghiệm.

Năm 1888, khi Viện Pasteur vừa thành lập ở Paris, Yersin được Émile Roux giới thiệu gia nhập và trở thành một trong những cộng sự đầu tiên. Tại đây, ông cùng Roux tiến hành nghiên cứu về độc tố bạch hầu, chứng minh rằng chất độc do vi khuẩn tiết ra mới là nguyên nhân gây tử vong. Công trình này được Emil Behring và Shibasaburo Kitasato tiếp tục tại Berlin, dẫn đến sự phát triển của liệu pháp huyết thanh.

Yersin có hai năm gắn bó với Viện Pasteur trước khi rời Paris và bắt đầu hành trình mới ở phương Đông. Ảnh chân dung của Yersin còn được lưu giữ tại Viện Pasteur Paris. Ảnh: Viện Pasteur Paris