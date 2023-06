Cuộc cạnh tranh dự báo khốc liệt của các runner U50 tại VM Quy Nhơn

Cao Hà, Đông Định, Dan Lee, Hoàng Huy, Thái Lộc,... đều chạy sub3 (dưới 3 tiếng), thường cạnh tranh nhau ở hạng mục lứa tuổi 40-49, tại các giải VnExpress Marathon.

Khi chiếc đồng hồ đếm thời gian thi đấu ở vạch đích giải chạy VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight (12/2) nhảy sang mốc 3 tiếng, Cao Ngọc Hà (41 tuổi) cũng kịp qua vạch finish. Anh đạt thành tích 3 tiếng 0 phút 42 giây nhưng trượt top 5, trắng tay ở nhóm tuổi 40 - 49. Đó là lần đầu tiên chân chạy phong trào nổi tiếng nằm ngoài top 5 nhóm tuổi khi tham gia hệ thống VnExpress Marathon.

Cao Ngọc Hà là elite runner (người chạy thành tích cao) có chiến thuật và phong cách thi đấu đặc trưng. Anh chạy theo kiểu đeo bám đối thủ trong phần lớn quãng đường, cố gắng tiết kiệm sức và sẽ mở hết tốc độ ở khoảng 500 m cuối trước vạch đích. Tại giải đấu đầu năm ở TP HCM, Cao Ngọc Hà thừa nhận cái nóng khiến cơ thể không đáp ứng được chiến thuật, phải giảm tốc độ ở nhiều đoạn để tránh nguy cơ chuột rút nên kết quả chưa như ý.

Hơn hết, các đối thủ của Cao Hà đều là những tên tuổi của làng chạy. Đứng đầu nhóm tuổi của VM Ho Chi Minh City Midnight là Đông Định với thành tích 2 tiếng 51 phút 33 giây. Xếp sau là Trần Tuấn Vũ, Hoàng Đức Huy, Đàm Đức Thạch và Huỳnh Thái Lộc. Runner 41 tuổi khẳng định muốn đứng bục nhận giải nhóm tuổi 40 - 49 hiện tại khá khó khăn, bởi quy tụ rất nhiều chân chạy phong trào tốt. "Mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt vì thành tích VĐV liên tục cải thiện. Dù ngoài 40, thành tích của nhóm tuổi không chênh lệch nhiều so với các lứa trẻ hơn. Nhiều người còn hướng đến sub2:40", anh đánh giá.

Cao Hà trên đường chạy VM Huế. Ảnh: VM

Hai tuần sau giải tại TP HCM, VĐV này trở lại tập luyện với mục tiêu cải thiện thành tích. Anh tập tích lũy khoảng 100km mỗi tuần. Ở độ tuổi ngoài 40, Cao Hà xác định thể chất không còn dẻo dai như vài năm trước nên duy trì thể trạng, tránh chấn thương là điều quan trọng. Anh chủ động giảm cường độ bài tập nếu thấy có nguy cơ chấn thương, chú trọng hơn vào khâu phục hồi, giấc ngủ và dinh dưỡng, dành nhiều thời gian nghỉ sau các bài tập nặng. Những bài được tập nhiều nhất là interval với ngưỡng VO2 tối đa. Chân chạy cũng tập thêm bơi lội, đạp xe để duy trì sức bền.

Thành quả tập luyện là vị trí top 1 nhóm tuổi 40 - 49 tại VnExpress Marathon Imperial Huế sau 2 tiếng 49 phút 45 giây. Giải đấu tại cố đô chứng kiến hình ảnh Cao Ngọc Hà bền bỉ tuân theo chiến thuật negative split (chạy nửa sau nhanh hơn nửa trước). Anh cùng hai runner khác là Huỳnh Thạnh và Nguyễn Văn Sáng thay nhau dẫn đầu từ kilomet 15 đến 41 trước khi bứt tốc ở khoảng 500 m cuối. Tại VM Huế, nếu muốn vào top 5 nhóm tuổi này, VĐV phải có thành tích dưới 2 tiếng 55 phút.

Hoàng Đức Huy (áo cam) nhiều lần đứng bục ở VnExpress Marathon. Ảnh: VM

Theo đánh giá của nhiều chân chạy nổi tiếng, nhóm tuổi 40 - 49 là nơi quy tụ của những runner giàu kinh nghiệm, có thâm niên chinh chiến trên nhiều đấu trường. Nhóm này dù đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn giữ được độ lì lợm trên đường đua. Có đến 56 runner ở nhóm tuổi chạy sub3:30 tại VM Huế, hai trong số này là nữ.

Tờ The Guardian từng dẫn dữ liệu từ ứng dụng chạy bộ Strava để chỉ ra rằng VĐV trung niên lại có thời gian chạy trung bình nhanh hơn người ở độ tuổi 20. Số liệu cho thấy, nam giới trong độ tuổi 40-49 có thời gian hoàn thành marathon trung bình là 4 tiếng 17 phút, nữ trong khoảng 5 tiếng. Những con số này nhanh hơn khoảng hai phút so với VĐV tuổi đôi mươi. Runner trung niên chạy khoảng 45km mỗi tuần, trong khi các VĐV trẻ chạy khoảng 40km.

Lý giải điều này, Dan Lee (Bùi Văn Đà) - chân chạy ultra trail vừa hoàn thành Boston Marathon sub3 cho rằng những runner ngoài 40 phần lớn xem chạy bộ làm đam mê. là thói quen để duy trì sức khỏe nên nghiêm túc trong tập luyện. Tuổi đời cũng đồng nghĩa với sự chững chạc, kinh nghiệm, không mắc phải sự háo thắng khi muốn chạy thật nhanh mà xem chạy là hành trình để trải nghiệm. "Ở tuổi tứ tuần, chấn thương là điều runner rất sợ nên mọi người tập chủ yếu để tăng sự bền bỉ, lì lợm, không phải để chạy thật nhanh", Dan Lee chia sẻ.

Bùi Văn Đà về thứ 8 nhóm tuổi tại VM HCMC Midnight. Ảnh: VM

Một lý do khác khiến người ngoài 40 say mê chạy bộ bởi đã có nền tảng tài chính vững chắc. Mỗi giải marathon là cơ hội để họ vừa duy trì sức khỏe, vừa tham quan, khám phá. Dan Lee cho rằng sẽ ngày càng có nhiều người trung niên tìm đến chạy bộ và nghiêm túc trong tập luyện. "Trong tương lai, việc cạnh tranh đứng top ở các giải marathon như VnExpress Marathon sẽ ngày càng khó hơn, đòi hỏi những elite runner phải nâng cấp liên tục. Dù đạt sub3, muốn lọt top 5 nhóm tuổi vẫn phải chờ vào may mắn", runner 46 tuổi nhận định

Huỳnh Thái Lộc, 44 tuổi, đồng quan điểm này. Chủ nhiệm CLB Bình Dương Running Club (BDRC) chạy 3 tiếng 9 phút tại VM Huế nhưng chỉ đứng ở top 20 dù trước đó tại TP HCM, anh vào top 5. Anh nhận định hiện nhóm tuổi hiện tại có quá nhiều cái tên nổi bật như Đông Định, Tuấn Vũ, Hoàng Huy, Đàm Thạch,... nữ có Minh Hiền, Hoàng Thị Lành, Hứa Thanh Giang,... Vì mật độ chật chội, nhiều runner phải giảm cự ly xuống HM để tăng cơ hội đứng bục.

Ngoài câu chuyện cạnh tranh, anh Lộc mừng khi càng ngày càng có nhiều runner lớn tuổi chạy với thành tích cao. Điều này phản ánh sự phát triển của phong trào và sự quan tâm của cộng đồng đến sức khỏe. "Ở CLB chúng tôi có chú Võ Kính đã ở tuổi U70 nhưng vẫn chạy tốt. Chú là hình mẫu cho rất nhiều VĐV trẻ và cũng truyền cảm hứng để tôi tiếp tục chạy thêm 20 - 30 năm nữa", anh khẳng định.

Hoàng Huy, Huỳnh Thái Lộc, Dan Lee xác nhận sẽ tham dự VM Quy Nhơn ngày 11/6. Các runner nổi bật khác ở nhóm tuổi 40-49 cho biết sẽ đưa ra quyết định ở phút cuối. Tất cả họ đều trải qua nhiều tuần tập luyện cường độ cao và đang trong giai đoạn giảm khối lượng trước ngày race.

VM Quy Nhơn 2023 cũng quy tụ nhiều VĐV xuất sắc của làng chạy bộ Việt như Đan Quyết, Vũ Đình Duân, Minh Đức, Trương Văn Tâm, Lê Văn Tuấn. Ở nội dung của nữ sẽ có Nông Thị Chang, Lèo Thị Tình. Giải mở đầu bằng cự ly 42km xuất phát lúc 3h, trước quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Hoài Phương