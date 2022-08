Cục trưởng Điện ảnh: Rạp phim chỉ nên mở đến 2h sáng

Cục trưởng Điện ảnh Vi Kiến Thành ủng hộ rạp phim chiếu sau 0h nhưng cho rằng chỉ nên đến 2h sáng và phải đảm bảo an toàn.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ ngày 28/8, ông Vi Kiến Thành ủng hộ đề xuất của bốn doanh nghiệp CGV, BHD Star, Galaxy và Lotte đưa rạp chiếu hoạt động sau 0h. Tuy nhiên, theo Cục trưởng, cần phải tiến hành khảo sát việc rạp phim nên mở đến khung giờ nào, không thể mở thâu đêm suốt sáng và không thể mở ở tất cả rạp công cộng. Đồng thời, hoạt động chỉ áp dụng tại các cụm rạp ở thành phố phát triển kinh tế về đêm, đảm bảo đủ điều kiện quy chuẩn về an ninh trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy.

Ông Vi Kiến Thành gợi ý rạp phim có thể mở đến 2h sáng là hợp lý. Ngoài ra, nếu đề xuất mở rạp chiếu phim sau 0h được thông qua, cần phải sửa đổi quy định bị phạt tiền từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng đối với hành vi chiếu phim ngoài khoảng thời gian từ 8h đến 24h hàng ngày.

Khán giả xếp hàng mua vé xem "Spider-Man:No Way Home". Ảnh: Nhật Thực

Trước đó, Cục Điện ảnh đã có văn bản tham mưu cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cho phép rạp chiếu phim hoạt động sau 24h. Bộ sẽ sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này đồng thời xin ý kiến đóng góp của các bộ, ngành liên quan.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tán đồng kiến nghị mở rạp qua 0h của các đơn vị kinh doanh rạp. "Theo tôi, nếu đảm bảo về mặt an ninh, việc mở đến 2h hay 6h sáng không thành vấn đề. Một bộ phận khán giả - chẳng hạn công nhân - có nhu cầu xem phim ban đêm rất lớn. Việc mở rộng khung giờ chiếu sẽ giúp các rạp tận thu đối với phim hot. Ngoài ra, vấn đề an ninh theo tôi không phải là rào cản lớn, bởi hầu hết hệ thống rạp hiện tại có camera giám sát kỹ lưỡng", đạo diễn nói.

Ông Đoàn Thạch Cương - Giám đốc kinh doanh của Lotte Cinema - giữ quan điểm nên mở rạp sau 0h. Theo ông, sau đại dịch, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí, trong đó có rạp chiếu phim từng bước hồi sinh trở lại. "Nhà rạp đã tìm nhiều giải pháp để khắc phục khó khăn, đóng góp vào việc phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước", ông nói.

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Giám đốc điều hành Galaxy Cinema, cho biết rạp phim hoạt động theo 0h sẽ thích nghi theo từng giai đoạn phát triển kinh tế đêm. Hiện tại, nếu rạp chỉ được hoạt động đến 24h thì thông thường suất chiếu cuối cùng là khoảng 21h. Như vậy, nhiều người bận rộn, hoặc vào những ngày cuối tuần sẽ bị hạn chế. Nếu cho hoạt động sau 0h, suất chiếu cuối cùng cũng chỉ rơi vào 23h-24h.

"Chúng tôi cũng áp dụng linh hoạt, chỉ mở ở những khu vực khán giả có thói quen đi xem muộn, an ninh đảm bảo, chứ không phải mọi nơi. Ngoài ra, chúng tôi phải đảm bảo an toàn, sức khỏe cho cả nhân viên của rạp nên không phải cứ được phép cho mở cửa là thâu đêm suốt sáng", đại diện Galaxy nói. Bà Hoa cũng cho rằng vào những ngày thường, mốc thời gian chiếu phim đến 2h sáng tương đối ổn. Tuy nhiên, vào dịp lễ, Tết, rạp mong có thời gian linh hoạt hơn để phục vụ nhu cầu khán giả.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - giám đốc nội dung CJ CGV - cho rằng rạp chiếu phim là loại hình kinh doanh đặc thù, có yêu cầu chặt chẽ về thiết kế, cách âm, an toàn với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Do đó, theo đại diện rạp, dù chiếu muộn, các hệ thống rạp chiếu sẽ đảm bảo an ninh an toàn, trật tự đô thị vì có không gian cách biệt.

Giữa tháng 8, bốn đơn vị phát hành phim CGV, BHD Star, Galaxy, Lotte đã có văn bản gửi Thủ tướng chính phủ, kiến nghị được hoạt động sau 0h để tăng doanh thu, thêm cơ hội cho khán giả thưởng thức điện ảnh.

Ba tháng gần đây, phòng vé sôi động với loạt phim đạt doanh thu cao, như Doctor Strange in the Multiverse of Madness (hơn 200 tỷ đồng), Minions: The Rise of Gru (196 tỷ đồng), Thor: Love and Thunder (119 tỷ đồng)... Ở mảng phim Việt, Em và Trịnh đứng đầu trong nước với doanh thu hơn 100 tỷ đồng. Các đơn vị kỳ vọng từ đây đến cuối năm, doanh thu ngành điện ảnh tăng khi loạt phim bom tấn đổ bộ như Black Adam, Shazam! Cơn thịnh nộ của các vị thần, Chú mèo đi hia, Black Panther 2,Avatar 2... Hiện nhiều nhà rạp đã sắp xếp, phân bổ về nhân sự để phục vụ lượng khán giả lớn trong dịp Quốc Khánh.

Tháng 7/2020, Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam, trong đó cho phép nghiên cứu, ưu tiên đầu tư xây dựng tổ hợp giải trí đêm riêng biệt tại đô thị lớn Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, thí điểm kéo dài thời gian tổ chức hoạt động dịch vụ ban đêm từ 6h chiều hôm trước đến 6h sáng hôm sau tại một số khu du lịch, thành phố lớn.

Hiểu Nhân - Mai Nhật