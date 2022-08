Rạp phim Việt xin được hoạt động sau 0h

Các cụm rạp CGV, Galaxy, BHD... kiến nghị được hoạt động sau 0h để tăng doanh thu, thêm cơ hội cho khán giả thưởng thức điện ảnh.

Trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, bốn đơn vị phát hành phim CGV, BHD Star, Galaxy, Lotte đề nghị đưa ngành điện ảnh vào đề án kinh tế đêm để được hoạt động sau 24h, thích hợp cho các suất chiếu trễ. Theo quy định hiện tại, các cụm rạp sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng đối với hành vi chiếu phim ngoài khoảng thời gian từ 8h đến 24h hàng ngày.

Khán giả xếp hàng mua vé phim "Em và Trịnh" tại một rạp ở quận 10, TP HCM hồi tháng 6. Ảnh: Huyền Thanh

Về việc các cơ sở kinh doanh có thể gây ảnh hưởng khi hoạt động sau 0h, ông Nguyễn Hoàng Hải - giám đốc nội dung CJ & CG - cho rằng rạp chiếu phim là loại hình kinh doanh đặc thù, có yêu cầu chặt chẽ về thiết kế, cách âm, an toàn với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Do đó, theo đại diện rạp, dù chiếu muộn, các hệ thống rạp chiếu sẽ đảm bảo an ninh an toàn, trật tự đô thị vì có không gian cách biệt.

Ông Hải nói: "Nếu nhà nước cho phép các rạp hoạt động về đêm sau 24h, chúng tôi tin sẽ tạo bước tích cực, thúc đẩy phát triển nền kinh tế đêm, góp phần mang lại thu nhập và công ăn việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách".

Kiến nghị được gửi đi trong bối cảnh nghị định 38/2021 của Chính phủ đang ở giai đoạn sửa đổi, bổ sung, dự kiến thông qua vào tháng 11. Các doanh nghiệp cho rằng quy định tại Nghị định 38 không còn phù hợp với xu hướng phát triển của điện ảnh, hạn chế cơ hội khán giả thưởng thức các phim chiếu rạp. Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho biết đã tiếp nhận kiến nghị từ các doanh nghiệp, đang nghiên cứu vấn đề để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo các nhà phát hành, sau hai năm khó khăn vì Covid-19, lượng khán giả trở lại rạp trong nước dần khôi phục nhưng chưa đạt được số lượng như trước. Tại CGV, nửa đầu năm nay, khách đến rạp chỉ khoảng 60% so với trước dịch.

Ba tháng gần đây, phòng vé sôi động với loạt phim đạt doanh thu cao, như Doctor Strange in the Multiverse of Madness (hơn 200 tỷ đồng), Minions: The Rise of Gru (196 tỷ đồng), Thor: Love and Thunder (119 tỷ đồng)... Ở mảng phim Việt, Em và Trịnh đứng đầu trong nước với doanh thu hơn 100 tỷ đồng. Các đơn vị kỳ vọng từ đây đến cuối năm, doanh thu ngành điện ảnh tăng khi loạt phim bom tấn đổ bộ như Black Adam, Shazam! Cơn thịnh nộ của các vị thần, Chú mèo đi hia, Black Panther 2, Avatar 2... Hiện nhiều nhà rạp đã sắp xếp, phân bổ về nhân sự để phục vụ lượng khán giả lớn trong dịp Quốc Khánh.

Mai Nhật