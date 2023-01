29 trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động vì bị điều tra

Cả nước hiện có 33 trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động, trong đó 29 đơn vị dừng để phục vụ công tác điều tra, theo Cục Đăng kiểm Việt Nam.

4 trung tâm còn lại dừng hoạt động do gặp vấn đề nhân sự, không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, kiểm viên bị tạm đình chỉ và bị thu hồi đất.

Các trung tâm đặt tại 13 tỉnh, thành phố gồm: Phú Thọ, Hòa Bình, TP Hà Nội, TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bắc Giang, Bắc Ninh. Trong đó, nhiều nhất tại Hà Nội với 11 đơn vị; TP HCM 10. Việc dừng hoạt động hàng loạt gây quá tải ở những trung tâm đăng kiểm còn lại ở Hà Nội, TP HCM và một số địa phương lân cận.

Cảnh sát phong tỏa trung tâm đăng kiểm 29-03S, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội sáng 10/1. Ảnh: Phạm Cường

Một tháng qua, công an cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong đăng kiểm. Riêng Công an TP HCM đã khám xét 13 trung tâm, khởi tố 6 vụ án với hơn 50 bị can. Ở Hà Nội, công an cũng đã điều tra tại 10 đơn vị.

Cả nước có 280 trung tâm đăng kiểm, trong đó 196 đơn vị hoạt động theo hình thức xã hội hóa, 64 đơn vị thuộc Sở Giao thông Vận tải và 20 thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Các địa phương có số trung tâm lớn là Hà Nội 31, TP HCM 19, Bình Dương 11, Thanh Hóa 9, Nghệ An 9.

Sự bùng phát các trung tâm đăng kiểm xã hội hóa gây nhiều hệ lụy như cạnh tranh gay gắt giữa các trung tâm để thu hút khách hàng. Một số đơn vị đã làm sai quy chuẩn, quy định, bỏ nội dung, hạng mục kiểm tra, giả mạo trong việc kiểm định xe cơ giới, vi phạm pháp luật.

