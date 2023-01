Ông Nguyễn Vũ Hải điều hành hoạt động Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ông Nguyễn Vũ Hải, Phó cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam, được Bộ Giao thông Vận tải giao điều hành hoạt động của cơ quan này từ ngày 6/1.

Ông Hải sẽ điều hành hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam trong thời gian ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam, vắng mặt tại đơn vị nhằm phục vụ công tác điều tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam hai lãnh đạo cấp phòng và một chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Cả ba bị điều tra về tội nhận hối lộ.

Ông Nguyễn Vũ Hải, Cục phó Đăng kiểm Việt Nam. Ảnh: Phạm Chiểu

Một tháng qua, công an cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong hoạt động đăng kiểm. Riêng Công an TP HCM đã ra lệnh khám xét 13 trung tâm kiểm định, khởi tố 6 vụ án với 43 bị can với các tội danh Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Giả mạo trong công tác.

Anh Duy