Cục An ninh vận tải Mỹ 'đánh giá cao' an ninh tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất

Cục An ninh vận tải Mỹ đã kiểm tra công tác an ninh hàng không tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, nơi phục vụ các chuyến bay đến Mỹ.

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông vận tải về kết quả đánh giá của Cục An ninh vận tải Mỹ (TSA) về công tác an ninh hàng không của Việt Nam, sau đợt kiểm tra từ 2/12 đến 13/12.

Đoàn giám sát viên an ninh hàng không của TSA đã kiểm tra công tác an ninh hàng không dân dụng tại hai sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất theo các tiêu chuẩn và khuyến cáo của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Đây là chương trình bảo đảm an ninh với các cảng hàng không có chuyến bay hành khách hoặc hàng hóa đến Mỹ.

Đoàn giám sát viên TSA đã kiểm tra công tác đảm bảo an ninh với hàng hóa của 10 hãng hàng không nước ngoài đang khai thác tại hai sân bay và công tác an ninh đối với hành khách của Vietnam Airlines. Cùng với đó là kiểm tra các doanh nghiệp cung ứng suất ăn, xử lý hàng hóa, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, thiết bị tàu bay theo các tiêu chuẩn của chương trình an ninh của Mỹ.

Máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Quỳnh Trần

Đoàn còn kiểm tra hồ sơ, tài liệu và phỏng vấn đại diện đơn vị liên quan, cùng quan sát, đánh giá tại chỗ việc thực thi các biện pháp đảm bảo an ninh.

Trong quá trình thanh sát, đoàn làm việc với các đơn vị như công an cửa khẩu, xuất nhập cảnh ở sân bay, các hãng hàng không khai thác đến Mỹ.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, sau 12 ngày làm việc, đoàn giám sát viên TSA đã đánh giá cao sự đồng bộ trong việc thực hiện các quy trình an ninh hàng không của các sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, công tác phối hợp giữa các cơ quan trên địa bàn các cảng hàng không.

Ngoài ra, đoàn còn cho biết các hãng hàng không nước ngoài đều có đánh giá cao về chất lượng soi chiếu an ninh hàng không của hai sân bay với hàng hóa đi Mỹ. TSA không đưa ra khuyến nghị nào liên quan công tác đảm bảo an ninh của Việt Nam tại hai sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Đợt kiểm tra của TSA là một trong các nội dung đánh giá an ninh hàng không của nhà chức trách hàng không Mỹ đối với sân bay các quốc gia có đường bay đến nước này. Trước đó, phía Mỹ đã đánh giá về năng lực của Cục Hàng không Việt Nam và hai hãng bay đến Mỹ là Vietnam Airlines và Bamboo Airways.

Vietnam Airlines đã được nhà chức trách hàng không Mỹ cấp chứng chỉ cấp phép khai thác thường lệ các chuyến bay thẳng thương mại không điểm dừng giữa Việt Nam và Mỹ, hãng đã thực hiện một số chuyến bay thẳng từ cuối tháng 11.

Bamboo Airways cũng đã được TSA cấp giấy phép cho khai thác 12 chuyến bay thẳng hai chiều Việt - Mỹ có lịch trình từ tháng 9 đến 11. Hãng đặt mục tiêu đi vào khai thác đường bay thẳng thương mại thường lệ giữa Việt Nam và Mỹ từ đầu năm 2022.

Đoàn Loan