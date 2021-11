Vietnam Airlines chính thức hoàn tất công tác xin cấp phép bay thẳng thường lệ đến Mỹ với việc đệ trình hồ sơ lên Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA). Song song với việc xem xét phê chuẩn, TSA sẽ cử đại diện sang Việt Nam để khảo sát trực tiếp và đánh giá năng lực bảo đảm an ninh của sân bay xuất phát.

Ngày 25/10/2021, TSA chính thức xác nhận Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam đáp ứng toàn bộ yêu cầu về bảo đảm an ninh để khai thác đường bay thẳng thương mại thường lệ đến Mỹ. Ngày 4/11/2021, hãng sẽ nhận được giấy phép từ FAA, cho phép khai thác các chuyến bay thẳng thương mại thường lệ giữa Việt Nam và Mỹ, cụ thể là giữa sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay quốc tế San Francisco.

FAA là cơ quan cấp phép cuối cùng của nhà chức trách Mỹ. Chứng chỉ từ đơn vị có hiệu lực không giới hạn về thời gian và cho phép Vietnam Airlines chủ động xây dựng tần suất, triển khai kế hoạch khai thác theo nhu cầu.

Như vậy, sau 20 năm chuẩn bị, Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam khai thác đường bay thẳng thường lệ đến Mỹ. Dự kiến chuyến bay đầu tiên sẽ cất cánh vào ngày 28/11.