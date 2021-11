Cụ ông bị thoát vị bẹn

TP HCMCụ ông 75 tuổi hơn 20 năm nay vùng bìu trái bất thường, lúc phình căng, lúc xẹp xuống, không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt nên không đi khám.

Sáu tháng qua, bìu to như quả bóng, không xẹp xuống như trước nữa, đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn khám. Bác sĩ chẩn đoán ông bị thoát vị bẹn gián tiếp, tức tình trạng ruột non từ ổ bụng chui xuống bìu và mắc kẹt tại đây khiến bộ phận này phình to.

Bác sĩ phẫu thuật đưa khối ruột trở về vị trí cũ. Bác sĩ Mai Văn Dũng - Khoa Ngoại Tổng Quát, Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn, cho biết may mắn ông được phẫu thuật kịp thời, các khúc ruột còn đủ máu nuôi nên không bị hoại tử ruột.

"Nếu tình trạng thoát vị bẹn không được phát hiện và xử trí kịp thời, có thể gây hoại tử ruột dẫn đến nhiễm trùng ổ bụng, nặng hơn có thể gây nhiễm trùng máu nguy hiểm đến tính mạng", bác sĩ nói.

Thoát vị bẹn là bệnh lý thường gặp ở nam nhiều hơn nữ, càng lớn tuổi khả năng mắc bệnh càng tăng. Một số yếu tố như táo bón kinh niên, tiểu khó do bướu lành tuyến tiền liệt, ho kéo dài làm tăng áp lực ổ bụng trong thời gian dài... làm tăng nguy cơ thoát vị bẹn.

Ngoài ra, theo bác sĩ Dũng, hút thuốc lá tưởng chừng như không liên quan đến thoát vị bẹn, lại chính là yếu tố làm tăng sự phá hủy collagen dẫn đến suy yếu vùng bẹn, tạo nên khối thoát vị bẹn.

Lê Cầm