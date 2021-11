'Cú nhảy định mệnh': Tình đồng giới day dứt

Chuyện tình thầy giáo và nam sinh trong "Cú nhảy định mệnh" là "phát súng" đòi công bằng cho giới LGBT trên màn bạc Hàn thập niên 2000.

Mới đây, nhà sản xuất Choi Nak Kwon thông báo sẽ làm lại bản truyền hình của Cú nhảy định mệnh (Bungee Jumping of their Own), khiến lượng người truy cập phim trên các nền tảng trực tuyến tại Hàn tăng đột biến. Dự án gồm 16 tập, khởi quay tháng 1/2022 và lên sóng cùng năm. Ca sĩ Jaehyun (nhóm NCT), Lee Hyun Wook đóng học trò và thầy giáo, nữ chính chưa được tiết lộ.

Theo Naver, phim điện ảnh ra mắt năm 2001 chỉ đứng thứ 10 phòng vé vì chuyện tình đồng giới khi ấy bị xem là trái luân thường đạo lý. Dù vậy, tác phẩm đầu tay của đạo diễn Kim Dae Seung được giới chuyên môn ca ngợi táo bạo, kịch bản chắc tay và diễn xuất có chiều sâu. 20 năm qua đi, khi xã hội Hàn dần cởi mở hơn, tác phẩm được chiếu lại nhiều lần, khiến người xem thổn thức vì chuyện tình day dứt.

'Cú nhảy định mệnh': Đỉnh cao về luân hồi, tình đồng giới Những phân cảnh nổi bật trong phim.

Phim dài 101 phút, kể cuộc đời Suh In Woo (Lee Byung Hun đóng) từ thuở thanh niên đến tứ tuần. Giữa cơn mưa mùa hè năm 1983, nữ sinh nghệ thuật Tae Hee (Lee Eun Joo) mạnh dạn chạy đến chiếc ô của In Woo, anh lập tức trúng tiếng sét ái tình. Họ trải qua chuỗi ngày yêu rực cháy ở giảng đường, cùng leo núi, khiêu vũ, tặng kỷ vật và hẹn ngày nhảy bungee mạo hiểm ở New Zealand. Khi In Woo nhập ngũ, Tae Hee nói sẽ tiễn người yêu nhưng thất hẹn. Cô khép lại cuộc đời ở tuổi đôi mươi vì tai nạn, mang theo lời hứa "kiếp sau anh sẽ nhận ra em" của In Woo.

Tháng 3/2000, In Woo làm giáo viên tại một trường cấp ba ở Seoul, có vợ con đề huề nhưng không nguôi thương nhớ tình đầu. Sự xuất hiện của nam sinh Hyun Bin (Yeo Hyun Seo) khiến In Woo bối rối, lần nữa thay đổi quỹ đạo cuộc sống. Cậu nhóc giữ kỷ vật của Tae Hee, có nhiều thói quen, thường kể những câu chuyện Tae Hee từng kể và dùng ngôn từ mang phong cách riêng cô. In Woo tin rằng người xưa đã tái sinh trong hình hài chàng trai 17 tuổi. Anh dằn vặt bản thân, day dứt vì mối tình ngang trái và chịu định kiến dư luận, nhưng không thể ngăn trái tim hướng về Hyun Bin. Tuyệt vọng, thầy giáo và nam sinh nắm chặt tay nhau nhảy bungee ở New Zealand mà không mặc đồ bảo hộ.

Phim khép lại với lời thủ thỉ của đôi chính: "Kiếp sau em sẽ là con gái", "Nhưng nếu anh cũng là con gái thì sao?", "Vậy thì chúng ta lại phải yêu nhau tiếp thôi". Nụ cười của họ ở đoạn kết gieo hy vọng cho cộng đồng LGBT.

Tác phẩm được xếp vào hàng kinh điển về kiếp luân hồi và đồng tính luyến ái. Theo Korea Lecturer News, dự án được đón nhận khi chiếu lại năm 2017 và tháng 7 vừa qua.

Trong một cuộc phỏng vấn trên Daum, đạo diễn Kim Dae Seung từng nói dù biết chủ đề giới tính khá nhạy cảm và mô-típ tái sinh, luân hồi khó tạo sức hút, ông vẫn muốn góp tiếng nói nhỏ bé, truyền thông điệp nhân văn: "Tình yêu không phân biệt giới tính, tuổi tác, địa vị sang hèn... Dù trong hình hài nam, nữ hay kiếp nào, người yêu nhau vẫn nhận ra và trở về bên nhau". Qua đó êkíp mong xã hội, công chúng Hàn giảm bớt sự kỳ thị, khắc nghiệt với cộng đồng LGBT.

Một trong những cảnh khiến đạo diễn tâm đắc là lời tư vấn của bác sĩ tâm lý khi In Woo kể mình rung động với học trò nam: "Bị thu hút bởi người đồng giới là hoàn toàn bình thường, như một phần bản năng con người". Khi bản năng ấy bị xã hội bác bỏ, nhiều trường hợp sẽ tuyệt vọng, có xu hướng tìm đến sự giải thoát.

Tuy nhiên, nhiều nhà bình phim, blogger và khán giả chỉ ra những tình tiết phản nhân văn khi cổ xúy tình thầy trò đồng giới. Vợ In Woo (Jeon Mi Seon) đau khổ khi chồng "đồng sàng dị mộng", nhớ thương tình cũ và dây dưa ồn ào với nam sinh đáng tuổi con. Trong khi đó, bạn gái 17 tuổi của Hyun Bin - Yeo Hye Soo (Hong Soo Hyun) - khóc cạn nước mắt vì anh thay lòng, điên cuồng chạy theo thầy giáo.

Khán giả viết trên Naver đầu thập niên 2000: "Lựa chọn tự tử của hai nhân vật cuối phim rất ích kỷ, họ giải thoát cho mình nhưng quá tàn nhẫn với người ở lại", "Vợ và con gái của In Woo sẽ đau khổ suốt đời", "Người còn sống chịu tổn thương sâu sắc nhất"... Một nhóm phụ huynh thậm chí chỉ trích cơ quan kiểm duyệt phim điện ảnh Hàn Quốc vì để "phim rác" ra rạp, ảnh hưởng sâu sắc thanh thiếu niên nước này.

Cặp thầy trò day dứt vì tình yêu trái luân thường.

Giới chuyên môn và nhiều chuyên trang khi ấy có quan điểm trái ngược, nhưng đa phần đánh giá góc nhìn của bộ đôi biên kịch - đạo diễn mới lạ, đi trước thời đại.

Daum nhận xét kịch bản hoàn hảo tới nỗi những người không tin vào tình yêu định mệnh cũng thích. Trong một cảnh thanh xuân, In Woo và Tae Hee từng cho rằng "yêu từ cái nhìn đầu tiên", "lời hứa cho chuyện tình lâu bền" là câu nói ngu ngốc. Tuy nhiên cơn mưa mùa hạ năm ấy khiến họ thay đổi quan điểm - thẹn thùng trong lần đầu gặp gỡ rồi như thiêu thân lao vào nhau.

Tờ Ggilbo ví hương vị tình đầu đẹp như bức tranh cổ tích. Từng chi tiết nhỏ gợi nhớ một thời yêu không vụ lợi, toan tính như: bỏ học lén ngắm người trong mộng, tìm mọi lý do xuất hiện trước mắt người ấy, chàng ướt đẫm một bên vai áo vì nghiêng ô về phía nàng, quỳ xuống buộc dây giày, tựa vai trên xe bus... Trong đó ấn tượng nhất là cảnh đôi tình nhân nhảy điệu waltz dưới hoàng hôn rực lửa.

'Cú nhảy định mệnh': Đỉnh cao về luân hồi, tình đồng giới Cảnh khiêu vũ được đánh giá lãng mạn trong phim.

Sport Chosun dẫn lại loạt thoại khiến nhiều khán giả thổn thức khi phim phát lại năm 2017: "Kiếp sau anh sẽ đi tìm em và khi tìm được, anh sẽ yêu em một lần nữa", "Làm thế nào anh nhận ra em ở kiếp sau/- Anh chắc chắn sẽ nhận ra. Bởi nếu đó không phải em, anh sẽ không thể yêu người đó được", ''Xin lỗi, em đã đến quá muộn/- Không đâu, cảm ơn em vì muộn nhưng vẫn đến"...

Thành tích bán vé không tốt nhưng dự án đoạt nhiều giải lớn trong năm 2001. Biên kịch Go Eun Nim được vinh danh "Kịch bản xuất sắc" cả Rồng Xanh lần 22, Baeksang lần 37 và Chuông vàng - ba sự kiện danh giá nhất điện ảnh Hàn. Kim Dae Seung thắng hạng mục "Đạo diễn tân binh" ở Rồng Xanh.

Tờ Topstarnews nhận xét Cú nhảy định mệnh cho thấy diễn xuất bậc thầy của Lee Byung Hun. Trong vai In Woo tuổi đôi mươi, anh thể hiện sự ngô nghê của chàng trai lần đầu biết yêu qua biểu cảm cơ mặt có phần bối rối, chân tay lóng ngóng, cách diễn đạt từ ngữ vụng về... nhưng ánh mắt chất chứa niềm thương.

Với In Woo trung niên, Lee Byung Hun xuất thần trong những cảnh hoài niệm quá khứ, dằn vặt bản thân. Tờ Xportsnews phân tích tài tử thể hiện nỗi tuyệt vọng qua ánh mắt ngập nước lúc chất vấn Tae Hee trong hình hài nam sinh: "Tae Hee à, làm thế nào mà em... thậm chí chẳng nhớ một chút nào về tôi vậy? Tôi cảm nhận được em. Tôi biết đó là em".

'Cú nhảy định mệnh': Đỉnh cao về luân hồi, tình đồng giới Lee Byung Hun được khen diễn xuất thần trong vai In Woo.

Lee Eun Joo được khen diễn cuốn hút khi hóa thân Tae Hee. Trong khi diễn viên Yeo Hyun Soo tròn vai nam sinh yêu thầy giáo, được trao giải "Diễn viên tân binh" ở Baeksang.

Theo Hancinema, điều khiến êkíp lẫn khán giả đau lòng là hai sao nữ đóng vợ và tình cũ của Lee Byung Hun đều treo cổ tự sát vì trầm cảm. Lee Eun Joo qua đời tại nhà riêng ngày 22/2/2005 với thư tuyệt mệnh viết bằng máu. Jeon Mi Seon mất ở khách sạn hôm 29/6/2019, không để lại di thư.

Thiên Lam (ảnh, video: Kakao TV)