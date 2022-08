'Cù lao xác sống' là phim Việt duy nhất ra rạp lễ 2/9

"Cù lao xác sống" - phim Việt đề tài zombie - là tác phẩm trong nước duy nhất ra rạp lễ 2/9, đối đầu gần 10 phim quốc tế.

Gia nhập cuộc đua doanh thu kỳ nghỉ Quốc khánh, Cù lao xác sống (đạo diễn Thành Nam) được xem là ẩn số khi theo đuổi thể loại zombie. Tác phẩm 18+ lấy bối cảnh cù lao hạ nguồn Mekong, dân cư trong vùng đột ngột bị xác sống tấn công, khiến đại dịch lây lan. Nhân vật chính - Công (Huỳnh Đông đóng), một thầy thuốc - nỗ lực cứu gia đình, cùng đồng đội tìm cách thoát thân.

Tại nhiều cụm rạp như CGV, Galaxy..., Cù lao xác sống được xếp nhiều suất chiếu trong kỳ nghỉ, bố trí chiếu sớm (sneakshow) vào ngày 31/8 vì đơn vị phát hành đánh giá tác phẩm sẽ tạo được sức nóng.

So với phim nội, các tác phẩm nước ngoài đa dạng về thể loại, từ kinh dị, thảm họa đến hài - tình cảm. Trong đó, nhiều phim hứa hẹn gây chú ý như Paws of Fury (Môn phái võ mèo) - được dự đoán dẫn đầu cuộc đua doanh thu ngày lễ do là phim hoạt hình thiếu nhi hiếm hoi ở rạp. Nhiều rạp lớn, như CGV ở đường Sư Vạn Hạnh, TP HCM, xếp Môn phái võ mèo có suất chiếu áp đảo các tác phẩm khác.

Bom tấn Spider-Man: No way home, chiếu lại từ ngày 1/9, được nhiều fan Marvel đón chờ. Phiên bản mới dài hơn bản cũ 11 phút, bổ sung một số cảnh quay như phân đoạn Peter Parker (Tom Holland) phải sử dụng khả năng trèo tường trong trường học trước sự hò reo của bạn bè, hay màn hợp đấu của ba Người Nhện... Sau gần một năm ra rạp, tác phẩm thu về hơn 1,9 tỷ USD toàn cầu, riêng ở Việt Nam là hơn 121 tỷ đồng.

Nhiều phim ra mắt từ trước vẫn hứa hẹn giữ được sức nóng dịp lễ. Sau hai tuần, Hạ cánh khẩn cấp - phim Hàn về đề tài khủng bố trên máy bay - đang trụ rạp với số lượng suất chiếu lớn, thu về tổng cộng hơn 48 tỷ đồng. Nope - tác phẩm mới của đạo diễn Jordan Peele - được nhiều fan dòng kinh dị lựa chọn nhờ khai thác đề tài độc đáo.

Giới phát hành phim nhận định cuộc đua phim Việt lễ này kém sôi động do nhiều nhà sản xuất muốn tập trung cho cuối năm. Ông Đoàn Thạch Cương - Giám đốc kinh doanh của cụm rạp Lotte Cinema - cho biết nhiều dự án trong nước hiện phải hoãn ra rạp vì vướng công đoạn hậu kỳ, chưa có giấy phép phát hành. "Ngoài ra, các nhà làm phim có tâm lý giai đoạn cao điểm trong mùa phim hè đã qua, nên muốn chọn dịp phát hành thuận lợi hơn để doanh thu bùng nổ", ông Cương nói.

Nhiều nhà sản xuất cũng xem dịp lễ là bước thăm dò thị hiếu khán giả, không quá đề cao yếu tố thương mại. Đạo diễn Nhất Trung - đại diện đơn vị sản xuất Cù lao xác sống - cho biết khi phát hành tác phẩm, anh tiếp thu ý kiến từ công chúng để hoàn thiện hơn trong các phần tiếp theo.

Theo thống kê từ số liệu của Box Office Việt Nam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập, thị trường điện ảnh đang dần phục hồi nhưng vẫn kém trước dịch. Trang này cho biết sáu tháng đầu năm, tổng doanh thu toàn thị trường khoảng 1.350 tỷ đồng, trong đó phim Việt thu khoảng 530 tỷ, chiếm khoảng 39,2% thị phần. Nền công nghiệp điện ảnh trong nước mới phục hồi khoảng 59-60% so với cùng kỳ năm 2019 (khoảng 2.280 tỷ đồng).

Các nhà phát hành kỳ vọng từ dịp lễ 2/9, phòng vé sẽ tăng vọt, giúp bức tranh toàn cảnh trong năm khởi sắc hơn. Ông Nguyễn Hoàng Hải - giám đốc nội dung CJ CGV - cho biết nhà rạp đã sắp xếp, phân bổ về nhân sự để phục vụ lượng khán giả lớn trong dịp Quốc khánh. Gần đây, đại diện một số cụm rạp CGV, BHD Star, Galaxy và Lotte gửi thư kiến nghị được hoạt động sau 0h để tăng doanh thu, thêm cơ hội cho khán giả thưởng thức điện ảnh.

