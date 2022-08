'Hạ cánh khẩn cấp': Tình người trên chuyến bay bị khủng bố

Một tiến sĩ tâm thần tiến hành vụ khủng bố sinh học máy bay, trong phim "Hạ cánh khẩn cấp" (Emergency Declaration).

* Bài viết tiết lộ một số chi tiết phim

'Emergency Declaration' - Tình người trên không trung Trailer phim "Emergency Declaration". Video: CGV Vietnam

Tác phẩm do Han Jae Rim đạo diễn và viết kịch bản, xoay quanh chuyến bay xuất phát từ sân bay Incheon (Hàn Quốc) đến Honolulu (Hawaii, Mỹ). Cảnh sát trưởng In Ho (Song Kang Ho) nhận tin báo một người đàn ông đe dọa khủng bố trên máy bay. Khi điều tra, ông phát hiện nghi phạm đã lên máy bay số hiệu KI501, cùng chuyến vợ ông đang có mặt. Cùng lúc đó, Jae Hyuk (Lee Byung Hun) là phi công đã giải nghệ sau một sự cố khiến anh sợ máy bay, quyết định đến Hawaii vì sức khỏe của con gái.

Trên chuyến bay, tên khủng bố Ryu Jin Seok (Im Si Wan) bắt đầu phát tán virus chết người vào không khí. Các hành khách có biểu hiện phát ban, sốt, ho, xuất huyết dẫn đến tử vong. Sự sợ hãi và hỗn loạn nhanh chóng bao trùm không chỉ bên trong máy bay mà còn ở mặt đất. Cơ phó Hyun Soo (Kim Nam Gil) yêu cầu hạ cánh khẩn cấp, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Sook Hee (Jeon Do Yeon) thành lập một đội đặc nhiệm chống khủng bố và phối hợp với Nhà Xanh tìm kháng thể chống lại virus.

Lấy chủ đề khủng bố trên không, phim khắc họa cách cư xử của con người khi đối mặt thảm họa. Tình tiết phim phát triển theo trục thời gian tuyến tính thông thường. Tác phẩm chia thành cốt truyện song song: Chiếc máy bay đang hỗn loạn vì loại virus bí ẩn và nhà chức trách đang tìm cách để máy bay hạ cánh, ngăn chặn thảm họa từ xa. Không khí phim căng thẳng từ những phút đầu, khi Jin Seok nói năng cộc lốc với nhân viên làm thủ tục check-in chuyến bay và lúc In Ho phát hiện có người tử vong trong khu vực báo án.

Xây dựng nhiều tình huống tiến thoái lưỡng nan, các nhân vật không có nhiều lựa chọn. Mọi người phối hợp cùng nhau ngăn chặn, cách ly kẻ thủ ác nhưng cũng có người yêu cầu những người có biểu hiện lây nhiễm virus phải đi sang khoang phổ thông cách ly. Cùng lúc, cảnh sát trưởng In Ho đến sân bay sau khi tìm ra tung tích kẻ giết người. Ông và bộ trưởng Sook Hee gặp nhiều trở ngại trong việc đảm bảo an toàn trên chuyến bay, điển hình như việc công ty Jin Seok từ chối hợp tác với cảnh sát vì không có bằng chứng vạch trần tên tội phạm.

Song Kang Ho trong cảnh phim "Emergency Declaration" - tác phẩm chiếu nhưng không tranh giải tại Cannes 2021. Ảnh: Scmp.

Lòng nhân ái và sự hy sinh của con người tỏa sáng vào những giờ phút "nghìn cân treo sợi tóc". Phi công Hyun Soo bỏ qua hiềm khích năm xưa, phối hợp đồng nghiệp cũ Jae Hyuk để cứu mạng hành khách. Từ mặt đất, In Ho sẵn sàng lấy mình làm vật thí nghiệm để thử kháng thể chống virus. Trên không, chàng phi công giải nghệ vượt qua nỗi sợ máy bay để bảo vệ hành khách, sẵn sàng đáp trả những người kỳ thị con gái mình.Một phi công đang trên bờ vực đối mặt với tử thần nhưng dồn hết sức lực để cố hạ cánh. Một nữ bộ trưởng không bỏ rơi những người vô tội trong thời khắc sinh tử. Những người thân trong gia đình của hành khách và phi hành đoàn cũng đang mong chờ họ trở về...

Dàn diễn viên thực lực là điểm sáng. Nghệ sĩ Song Kang Ho tròn vai trong hình tượng một cảnh sát chính trực, hết lòng vì nhiệm vụ, mặt khác ông còn là người chồng yêu thương vợ. Lee Byung Hun cho thấy một người phi công kinh nghiệm, bình tĩnh xử lý sự cố, cứng rắn trong phán đoán nhưng mềm mại trong việc nuôi dạy con. Trở lại màn ảnh rộng, Im Si Wan rũ bỏ hình tượng mỹ nam để có vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất. Bên cạnh các tên tuổi có thâm niên trong nghề, diễn viên cho thấy không hề "lép vế", ngược lại có bước đột phá khi thể hiện nhân vật gặp vấn đề tâm lý.

Tình huống trong tác phẩm làm người xem liên tưởng đến Covid-19. Một trong những phân cảnh gây xúc động mạnh là lúc mọi người trên chuyến bay đều muốn hy sinh bản thân, không muốn hạ cánh để tránh lây nhiễm virus cho người trên mặt đất.

Ngoài nội dung đánh vào tâm lý người xem, với mức đầu tư lên đến khoảng 26 tỷ won, bộ phim gây ấn tượng bởi góc quay đầu tư, với các màn rung lắc ở những pha máy bay gặp sự cố. Phần bối cảnh có sự đầu tư nghiêm túc khi sử dụng thân máy bay thật.

Dàn diễn viên và đạo diễn phim "Emergency Declaration" tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 74, tháng 7/2021. Từ trái qua: Song Kang Ho, Lee Byung Hun, đạo diễn Han Jae Rim, Im Si Wan. Ảnh: Showbox

Trước khi phát hành, tác phẩm trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2021 ở hạng mục Phim không tranh giải (Out of competition) và nhận được tràng vỗ tay gần 10 phút. Song, phim không được giới phê bình quốc tế đánh giá cao do cách triển khai kịch bản còn theo lối cũ kỹ, dài dòng, không nhiều tình huống bất ngờ. Trang RollingStone gọi Emergency Declaration là "phim Snake on a Plane (2006) nhưng có chi tiết về Covid".

Quế Chi