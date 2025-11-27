Cú hat-trick giúp PSG thắng ngược Tottenham

PhápVitinha lập hat-trick, giúp PSG ngược dòng hạ đội khách Tottenham 5-3 ở lượt năm vòng bảng Champions League.

Hai đội từng gặp nhau một lần ở trận tranh Siêu Cup châu Âu hồi tháng 8/2025. Khi đó, từ thế bị dẫn 0-2, PSG gỡ hòa rồi thắng trên loạt luân lưu.

Tại Parc des Princes hôm qua, đại diện Ligue 1 cũng vất vả thắng ngược với kịch bản hấp dẫn không kém.

Vitinha (số 17) lập hat-trick trong trận PSG thắng Tottenham 5-3 trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp ngày 26/11. Ảnh: Leparisien

Tottenham gây bất ngờ khi hai lần vượt lên nhờ màn tỏa sáng của bộ đôi tiền đạo. Phút 35, Richarlison đánh đầu cận thành mở tỷ số. Phút 50, đến lượt Randal Kolo Muani đá bồi tung lưới CLB chủ quản. Muani thuộc biên chế PSG và đang thi đấu cho Tottenham theo diện cho mượn.

Cả hai lần, PSG đều nhanh chóng tìm được bàn gỡ nhờ những siêu phẩm của Vitinha. Phút 45, tiền vệ Bồ Đào Nha cứa lòng chân phải từ ngoài vòng cấm về góc cao, khiến thủ thành Tottenham chôn chân nhìn bóng vào lưới. Phút 53, anh tiếp tục tỏa sáng với cú đá chân trái chéo góc để lập cú đúp.

Sau đó, lần lượt Fabian Ruiz, Willian Pacho lập công, giúp PSG dẫn 4-2. Phút 72, Kolo Muani hoàn tất cú đúp và rút ngắn cách biệt cho đội khách.

Nhưng tiền đạo Pháp chỉ làm nền cho Vitinha - người ghi bàn phạt đền ở phút 76 để ghi cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp. Việc Lucas Hernandez nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ không ngăn PSG giữ ba điểm ở lại Paris.

Với kết quả này, PSG vươn lên thứ hai với 12 điểm, xếp trên Bayern nhờ chỉ số phụ, và chỉ đứng sau Arsenal - CLB duy nhất giành 15 điểm tuyệt đối. Tottenham thì đứt mạch bất bại ở Champions League mùa này và tụt xuống thứ 16 với 8 điểm, vị trí phải đá play-off tranh vé vào vòng 1/8.

Hồng Duy