Thắng ngược Tottenham, PSG đoạt Siêu cúp châu Âu

ItalyBị dẫn bàn trong hiệp chính lẫn luân lưu, PSG vẫn thắng Tottenham để giành Siêu cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử đội bóng.

*Ghi bàn: Lee 85, Ramos 90'+4 - Ven 39', Romero 48'

Cả hai bàn thắng của Tottenham đều tới từ những quả phạt ở giữa sân. Phút 39, thủ môn Vicario treo bóng xuống bên trái cấm địa cho Cristian Romero đánh đầu vào trong. Tân binh Joao Palhinha đá nối trúng tay thủ môn, dội xà rồi rơi ra. Trung vệ Mickey van de Ven xuất hiện đúng lúc để đá bồi vào lưới trống, mở tỷ số.

Đầu hiệp hai, vẫn từ một đường treo bóng từ xa của hậu vệ Pedro Porro xuống bên trái cấm địa, Romero phá bẫy việt vị và thoải mái đánh đầu mà không bị ai kèm, đưa bóng tầm thấp. Thủ thành Lucas Chevalier phản xạ không đủ nhanh, nên chạm được vào bóng vẫn không thể cứu thua.

Cú đánh đầu thành bàn thắng của Romero. Ảnh: Reuters

Tưởng như Tottenham sẽ lần đầu đoạt Siêu cúp châu Âu, khi họ dẫn 2-0 đến phút 84. Tuy nhiên, nhà vô địch Europa League không thể đứng vững trước sức ép của PSG. Phút 85, tiền vệ Hàn Quốc Lee Kang-in sút xa đưa bóng đi sệt và chéo góc, không cho thủ môn Vicario cơ hội cản phá.

PSG tiếp tục dồn ép để gỡ hòa trong phút bù hiệp hai. Từ quả tạt của Ousmane Dembele, tiền đạo Goncalo Ramos đánh đầu cận thành về góc xa mà không bị ai theo sát. Bàn thắng này đưa nhà vô địch Champions League vào loạt đá luân lưu.

Hoàng An