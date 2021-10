Củ Chi tiêm vaccine Covid 1.500 trẻ, quận 1 tiêm 310 học sinh lớp 12

TP HCMHuyện Củ Chi sáng 27/10 tiêm vaccine Covid-19 khoảng 1.500 trẻ 16-17 tuổi tại điểm tiêm Trường Tiểu học thị trấn Củ Chi; quận 1 chiều cùng ngày tiêm cho 310 học sinh lớp 12 trường Lương Thế Vinh.

Bác sĩ Trương Tấn Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Củ Chi, chiều 26/10 cho biết trung tâm cùng Sở Y tế TP HCM, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chuẩn bị, kiểm tra điểm tiêm để có thể kịp thời tiêm trong sáng mai. Sáng 27/10 tiêm trước cho 1.500 trẻ, tại điểm tiêm Trường Tiểu học thị trấn Củ Chi, đường Nguyễn Phúc Trú, Khu phố 1, thị trấn Củ Chi.

Theo bác sĩ Hùng, theo kế hoạch, huyện Củ Chi sẽ tổ chức tiêm theo lứa tuổi giảm dần, ưu tiên trẻ từ 16 đến 17 tuổi và hạ dần độ tuổi. Số lượng trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn huyện là hơn 51.000, trong đó hơn 16.000 trẻ từ 16 đến 17 tuổi, gần 15.000 trẻ từ 14 đến 16 tuổi, hơn 20.000 trẻ từ 12 đến 14 tuổi.

Huyện Củ Chi dự kiến tổ chức 6 điểm tiêm cố định cho trẻ, gồm: Trường Tiểu học thị trấn Củ Chi, Trường THCS thị trấn 2 (số 28, đường Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7, thị trấn Củ Chi), Trường THCS Phước Thạnh (Tỉnh lộ 7, ấp Phước An, xã Phước Thạnh), Trường THPT An Nhơn Tây (Tỉnh lộ 7, xã An Nhơn Tây), Trường THCS Tân Thạnh Đông (Tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Đông), Trường Tiểu học Hòa Phú (Ấp 1A, xã Hòa Phú).

Trong chiến dịch tiêm lần này, ngành y tế huyện huy động lực lượng nhân viên y tế đã được tập huấn về tiêm vaccine phòng Covid-19. Ngành giáo dục hỗ trợ mỗi điểm tiêm nhân sự để đón tiếp, hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, cân đo trẻ (nếu cần thiết), hỗ trợ cấp giấy xác nhận đã tiêm vaccine, hỗ trợ nhập liệu thông tin người tiêm vào Hệ thống tiêm chủng vacine phòng Covid-19. Cha mẹ, người giám hộ thực hiện ký phiếu đồng ý nếu chấp nhận tiêm chủng cho trẻ.

Mỗi điểm tiêm chủng được chuẩn bị sẵn một đội cấp cứu lưu động cùng xe cấp cứu với đầy đủ trang thiết bị cấp cứu, bộ đặt nội khí quản, bình oxy, mask, bóng Ambu... Những trường hợp phản ứng nặng cần xử trí tại bệnh viện sẽ được vận chuyển về Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, Bệnh viện huyện Củ Chi, Phòng khám đa khoa Tân Quy trực thuộc Bệnh viện huyện Củ Chi.

Trong khi đó, đại diện Trung tâm Y tế Quận 1 cho biết từ 13h30 ngày 27/10 quận sẽ tổ chức tiêm tại Trường THPT Lương Thế Vinh cho 310 học sinh khối 12 bằng vaccine Pfizer. Sau đó, quận sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm, một vài ngày sau sẽ tiến hành tiêm đại trà cho các trẻ còn lại thuộc nhóm 12-17 tuổi.

Huyện Củ Chi cùng quận 1 là hai quận, huyện đầu tiên của TP HCM dự kiến khởi động tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em vào ngày 27/10, trước khi triển khai rộng rãi toàn thành phố. Chiều nay, Sở Y tế TP HCM và Sở Giáo dục Đào tạo TP HCM cũng phối hợp kiểm tra các điểm tiêm tại quận 1.

Viện Pasteur TP HCM chiều 26/10 có văn bản thống nhất kế hoạch sử dụng vaccine Comirnaty (Pfizer) trong tiêm chủng cho trẻ 12-17 tuổi tại TP HCM.

Sáng nay, Sở Y tế TP HCM cùng Viện Pasteur TP HCM tập huấn trực tuyến cho các nhân viên bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế TP HCM, tập trung vấn đề tổ chức tiêm, khám sàng lọc trước tiêm, xử trí phản ứng sau tiêm, tổ chức công tác cấp cứu phục vụ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ.

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, sau khi Bộ phê duyệt loại vaccine tiêm cho trẻ em và hướng dẫn chuyên môn thì Sở Y tế sẽ triển khai tiêm. Hôm qua, Sở đã gửi văn bản đề nghị Viện Pasteur TP HCM chấp thuận cho phép sử dụng vaccine của Pfizer tiêm cho trẻ 12-17 tuổi, sớm có ý kiến chỉ đạo để thành phố có cơ sở thực hiện. Dự kiến trong hôm nay Viện Pasteur TP HCM sẽ trả lời về loại vaccine được tiêm.

Lê Phương