Cụ bà 97 tuổi phá kỷ lục chạy parkrun sau ca mổ tim

IrelandChỉ một tháng sau ca phẫu thuật thay van tim, Grace Chambers vẫn hoàn thành cột mốc 250 lần chạy Parkrun, trở thành người cao tuổi nhất châu Âu đạt thành tích này.

Parkrun là tập hợp các sự kiện chạy 5 km miễn phí dành cho người đi bộ, chạy bộ và tình nguyện viên diễn ra vào sáng thứ Bảy hàng tuần tại hơn 2.000 địa điểm ở 22 quốc gia trên khắp sáu châu lục.

Ngày 16/8, cụ bà Chambers hoàn thành cự ly 5 km tại Ormeau Park ở Belfast, Bắc Ireland, trở thành runner nữ cao tuổi nhất ở châu Âu vượt mốc 250 lần tham dự giải.

Grace Chambers (giữa) ở vạch xuất phát cùng con gái Shireen và bạn Cathy. Ảnh: BBC

Cụ Chambers hoàn thành chặng chạy trong 51 phút, chỉ bốn tuần sau ca phẫu thuật thay van tim. "Tôi nói với bác sĩ rằng sẽ thử xem ca mổ có thành công không. Tôi có một van tim mới, tại sao lại không dùng nó?", bà nói với BBC.

Chambers bắt đầu tham gia Parkrun từ 2016, khi đã 88 tuổi, sau một thời gian dài chơi golf và đi bộ đường dài. Ngay trong năm đầu tiên, bà từng hoàn thành một chặng 5 km với thời gian 38 phút 9 giây. Ở tuổi 97, ngoài cột mốc 250 lần tham dự, bà vẫn duy trì được phong độ đáng nể: hồi đầu năm 2025, có lần bà chạy xong dưới 48 phút.

Bà cho biết thực tế đã tham gia nhiều hơn con số 250, nhưng những lần chạy trong giai đoạn dịch Covid-19 không được tính. "Tôi luôn giữ tinh thần tích cực. Nếu đặt mục tiêu, tôi sẽ cố gắng đạt được. Nếu chưa thành công, tôi sẽ thử lại", bà cho biết.

Sự kiên trì và tinh thần lạc quan của cụ bà 97 tuổi truyền cảm hứng cho nhiều người. Một băng ghế trong công viên Ormeau đã được đặt theo tên bà. "Điều tuyệt vời nhất là bạn gặp gỡ được nhiều người. Mọi người từ khắp Bắc Ireland đến đây, cùng tham gia Parkrun", Chambers chia sẻ.

Ở lần chạy đặc biệt này, khán giả có sự xuất hiện của Jonny Mailey - bác sĩ tim mạch thuộc Bệnh viện Hoàng gia Victoria, cũng là người trực tiếp phẫu thuật cho Chambers. "Bà ấy thật tuyệt vời, những gì bà đạt được là không thể tin nổi", ông nói.

Theo các nghiên cứu, chạy bộ thường xuyên giúp giảm tới 45% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, kéo dài tuổi thọ trung bình thêm ba năm. Đó cũng là lý do câu chuyện của bà Grace không chỉ truyền cảm hứng cho người cao tuổi, mà còn nhắc nhở lớp trẻ về giá trị của việc tập thể dục hằng ngày.

Hồng Duy (theo Marca)