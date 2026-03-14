CT Group phát triển UAV bầy đàn chữa cháy

Công ty CT UAV, thành viên của tập đoàn CT Group, phát triển hệ thống UAV bầy đàn hỗ trợ chữa cháy trong ngõ nhỏ, hẻm sâu, nơi xe cứu hỏa khó tiếp cận.

Giải pháp có tên Fire Swarm, vận hành như một "phi đội" UAV phối hợp trên không để xác định vị trí cháy và triển khai dập lửa. Một hệ thống Fire Swarm sẽ gồm hàng chục UAV hoạt động đồng bộ như một đội hình chiến thuật.

Trong đó, một UAV đóng vai trò chỉ huy. Thiết bị được trang bị Lidar (cảm biến laser lập bản đồ không gian), camera cảm nhiệt và chip AI để quan sát khu vực cháy từ trên cao. UAV chỉ huy liên tục xây dựng bản đồ nhiệt, xác định vị trí và hướng lan của đám cháy, sau đó phát lệnh cho những UAV khác trong đội hình.

Các UAV chữa cháy được gọi là UAV Attacker, trực tiếp làm nhiệm vụ dập lửa và hỗ trợ cứu hộ. Mỗi thiết bị có thể mang theo nước, hóa chất, bóng chữa cháy chuyên dụng. Khi nhận lệnh từ UAV chỉ huy, toàn bộ đội hình tự động tính toán đường bay, phân chia góc tiếp cận để tránh va chạm và tối ưu vị trí dập lửa. Sau đó, chúng đồng loạt phun nước, hóa chất hoặc thả bóng vào điểm cháy đã được xác định.

Theo đội ngũ phát triển, một đám cháy thường không thể dập tắt chỉ sau một lần phun nước. Vì vậy, hệ thống được thiết kế theo quy trình lặp tự động. Sau mỗi đợt dập lửa, UAV quay lại vị trí nạp nước, thực hiện chu kỳ tiếp theo cho đến khi đám cháy được kiểm soát.

UAV dùng vòi chữa cháy dập lửa theo "phi đội". Ảnh: CT UAV

Trong thử nghiệm đầu tháng 3, phi đội năm UAV của CT Group hoạt động liên tục 45 phút, thực hiện 12 chu kỳ tấn công và nạp nước trước khi dập hoàn toàn đám cháy giả định.

Nhóm phát triển cho hay, ngoài nhiệm vụ phun nước, UAV trong hệ thống còn hỗ trợ công tác cứu hộ khi xảy ra hỏa hoạn. Do khu vực cháy thường bị cắt điện, thiết bị có thể sử dụng đèn LED công suất lớn để chiếu sáng từ trên cao hoặc phát loa hướng dẫn người dân di chuyển đến khu vực an toàn.

Hệ thống cũng có thể chiếu tín hiệu laser để định hướng lối thoát hiểm. Trong trường hợp cần thiết, UAV sẽ thả vật dụng hỗ trợ như mặt nạ phòng độc, áo chống lửa hoặc bình chữa cháy cầm tay để người mắc kẹt sử dụng trong lúc chờ cứu hộ.

CT UAV cho biết đang tiếp tục phát triển các dòng thiết bị hạng nặng phục vụ cứu hộ cứu nạn. Một số dự kiến sử dụng "kén an toàn" để đưa nạn nhân bị thương ra khỏi khu vực cháy. UAV cũng được phát triển theo hướng có thể thả robot chữa cháy xuống mặt đất hoặc dùng cánh tay robot để phá cửa, phục vụ công tác cứu hộ.

Một buổi thử nghiệm dùng UAV chữa cháy của CT UAV tại TP HCM. Ảnh: Trọng Đạt

CT Group thành lập năm 1992, khởi đầu từ thương mại, sản xuất, sau đó tham gia lĩnh vực công nghệ cao. Tháng 8/2025, công ty thu hút sự chú ý khi ký hợp đồng ghi nhớ xuất khẩu máy bay vận tải không người lái UAV sang Hàn Quốc. Tháng 9 cùng năm, CT UAV và Airbility thực hiện chuyến bay thử nghiệm nguyên mẫu UAV tại sân bay Boryeong (Hàn Quốc).

Doanh nghiệp cho biết đã nghiên cứu UAV từ năm 2016 và hiện có 5 nhà máy UAV. Công ty cũng vừa công bố dự án đầu tư trung tâm kinh tế không gian tầm thấp (LAE) với quy mô vốn 6.000 tỷ đồng, diện tích sàn 500.000 m2, lớn nhất ASEAN tại TP HCM.

Máy bay không người lái (UAV) thuộc danh mục 11 nhóm công nghệ và 35 nhóm sản phẩm chiến lược, được Thủ tướng ký ban hành tháng 6/2025. Đây cũng là một trong 6 sản phẩm công nghệ chiến lược Việt Nam ưu tiên phát triển, đặt mục tiêu thương mại hóa thành công năm 2026.

Trọng Đạt