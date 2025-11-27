Crossover cỡ C tháng 10: CX-5 áp đảo, VF 7 tăng nhanh

Đến tháng 10, doanh số VF 7 thuộc nhóm ba mẫu xe bán chạy nhất, xếp trên những đối thủ có mặt lâu năm trên thị trường như Tucson, CR-V.

Cuộc đua doanh số phân khúc CUV cỡ C tính đến tháng 10 có hai điểm nhấn chính. Một là sức mạnh áp đảo của Mazda CX-5, mẫu xe dường như chưa có dấu hiệu lung lay ngôi đầu. Hai là sự xuất hiện của VinFast VF 7, sản phẩm thuần điện có năm đầu công bố số liệu bán hàng và đang hút khách hơn nhiều đối thủ chạy xăng như Honda CR-V, Hyundai Tucson.

Doanh số lũy kế đến tháng 10 của VF 7 đạt hơn 7.000 xe, nhiều hơn đối thủ xếp sau - Tucson khoảng gần 700 xe. Do VinFast không công bố số liệu bán hàng cụ thể các mẫu xe trong 2024 nên chưa thể đánh giá tăng trưởng doanh số của VF 7.

Khác các mẫu xe xăng cỡ nhỏ, giá phổ thông có doanh số sụt giảm do xu hướng chuyển dịch sang xe điện để kinh doanh dịch vụ, nhóm xe cỡ C dùng động cơ đốt trong vẫn hút khách. Tính đến tháng 10, các mẫu xe chạy xăng, hybrid trong phân khúc đạt 35.777 xe bán ra, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh này, VF 7 như tạo ra một nhóm khách hàng riêng với cấu hình thuần điện, khả năng vận hành giống như một mẫu xe thể thao (phiên bản hai cầu).

VinFast VF 7 lăn bánh ở Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Có thêm mẫu xe VinFast, tiêu thụ xe CUV cỡ C của khách Việt đạt 42.844 xe, tăng 42% so với 10 tháng đầu 2024. Trong đó, CX-5 chiếm đến 30% thị phần, Ford Territory xếp sau với 22%.

Với khoảng cách hơn 3.300 xe so với ngôi á quân khi 2025 còn hai tháng, Mazda CX-5 nhiều khả năng có năm thứ 6 liên tiếp bán chạy nhất phân khúc. Phá vỡ thế thống trị của mẫu xe Mazda vẫn là bài toán khó cho các mẫu xe cạnh tranh.

Trong số các mẫu xe tăng trưởng doanh số, Territory và Tucson đạt mức cao nhất, lần lượt 53% và 56%. Sản phẩm của Ford có sức hút tốt hơn bởi từ cuối 2024, giá bán lẻ mẫu xe này giảm 40 triệu đồng. Với Tucson, lượng xe về đại lý giảm trong gần 10 tháng đầu 2024 do là giai đoạn xả hàng tồn, chờ bản nâng cấp giữa chu kỳ. Doanh số cải thiện mạnh ở 2025 khi nguồn cung liền mạch.

Nhóm cuối bán chậm nhất vẫn là hai cái tên quen thuộc: Kia Sportage và Mitsubishi Outlander. Riêng Outlander đã ngưng bán từ tháng 9. Mitsubishi sẽ thay thế Outlander hết vòng đời bằng mẫu Destinator nhập Indonesia sắp ra mắt vào đầu tháng 12 tới tại TP HCM.

Nhóm CUV cỡ C còn nhiều cái tên khác như BYD Sealion 6, Jaecoo J7, Haval H6... nhưng hãng không công bố số liệu bán hàng.

Phạm Trung