CR-V, Territory bám đuổi doanh số CX-5

Hai mẫu Honda CR-V và Ford Territory đều bán hơn 1.000 xe sau quý I nhưng chỉ bằng khoảng phân nửa doanh số của Mazda CX-5.

Toàn bộ các mẫu xe trong phân khúc crossover (CUV) cỡ C đều ghi nhận doanh số tăng mạnh trong tháng 3 bởi nhu cầu thị trường ấm lên. Trong số này, Honda CR-V là mẫu có mức tăng ấn tượng nhất, gấp hơn 4 lần tháng trước. CR-V bán ra 649 xe ở tháng 3 so với 161 xe của tháng 2.

Doanh số của Ford Territory cũng tăng cao, mức 173% khi đạt 602 xe bán ra. Trong khi đó, Mazda CX-5, dù tăng trưởng thấp nhất phân khúc (52%) nhưng doanh số vẫn áp đảo các đối thủ còn lại. CX-5 bán 912 xe trong tháng 3, hai vị trí tiếp theo thuộc về Territory và CR-V.

Hết quý I, cục diện phân khúc không thay đổi khi mẫu xe của Mazda vẫn thống trị với 2.319 xe bán ra, tương đương khoảng 40% thị phần. Territory bán 1.212 xe, tương đương khoảng 21% thị phần, CR-V bán 1.080 xe, chiếm gần 19% thị phần.

Giá bán thấp hàng đầu phân khúc, đa dạng các phiên bản lựa chọn, Mazda CX-5 khiến các đối thủ phải chạy theo, không chỉ là doanh số mà còn ở khía cạnh giá. Việc đánh bại CX-5 ở phân khúc này là bài toán khó cho các mẫu xe cạnh tranh, tương tự vị thế áp đảo của Mitsubishi Xpander ở nhóm xe MPV hay Ford Ranger nhóm xe bán tải.

CX-5 cùng với CR-V và Territory hiện là ba mẫu xe ăn khách nhất phân khúc CUV cỡ C khi doanh số trên 1.000 chiếc sau quý I. Phần còn lại là Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mitsubishi Outlander đều dưới con số này.

So với quý I/2023, doanh số toàn bộ các mẫu xe ở phân khúc gầm cao cỡ C đều giảm, trừ CR-V tăng 15%. Thị trường tuy ấm lên trong tháng 3 nhưng sức mua vẫn còn yếu so với giai đoạn đầu năm ngoái.

Tăng trưởng của CR-V phần lớn do doanh số thấp của mẫu xe này trong quý I/2023. Trước khi ra mắt thế hệ mới vào tháng 10/2023, xuyên suốt thời gian trước đó hãng giảm nguồn cung, đại lý bán nốt xe tồn kho.

Tucson, Sportage kể từ khi bước sang thế hệ mới với ngoại hình phá cách, cắt xẻ táo bạo, không còn giữ được sức hút lớn trong phân khúc. Với Outlander, doanh số cầm chừng và đóng vai trò thêm thắt cho lựa chọn ở phân khúc. Đã nhiều năm mẫu xe Mitsubishi không thay đổi phom dáng. Hãng cũng chưa có kế hoạch mang Outlander thế hệ mới (bán ở thị trường Bắc Mỹ) về Việt Nam.

Phân khúc CUV cỡ C còn có những cái tên như VinFast VF 7, Volkswagen Tiguan, Haval H6, MG HS, Subaru Forester... nhưng hãng không công bố số liệu bán hàng cụ thể.

Trong tháng 4, doanh số phân khúc CUV cỡ C có thể xáo trộn bởi các hãng đang đua nhau giảm giá. Ford Territory giảm 23-25 triệu đồng, về mức 799-929 triệu đồng. Hyundai Tucson giảm 30-35 triệu, xuống còn 769-919 triệu đồng. Nhận thấy các đối thủ giảm giá bán lẻ, Trường Hải, đơn vị lắp ráp và phân phối Mazda CX-5 lại giảm 10 triệu đồng cho mẫu xe này, đưa giá về mức 749-979 triệu đồng.

