Chỉ số giá tiêu dùng trong 11 tháng tăng 1,84% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng thấp nhất từ năm 2016, theo Tổng cục Thống kê.

Thông tin này vừa được Tổng cục Thống kê (GSO) nêu trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng.

Chỉ số giá tiêu dùng 11 tháng qua tăng thấp nhất 5 năm do mức tăng thấp của CPI từ đầu năm và giá cả hàng hóa, thực phẩm hạ nhiệt gần đây nhờ việc nối lại các chuỗi ứng ứng sau giai đoạn giãn cách.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, giá nhiên liệu và hàng hóa cơ bản trên thế giới đang trong xu hướng tăng cũng tạo áp lực lên CPI. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 0,32% so với tháng trước và tăng 2,1% so với cùng kỳ 2020.

Lạm phát cơ bản tháng 11 tăng 0,11% so với tháng trước, tăng 0,58% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 11 tháng năm nay tăng 0,82% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng qua, giá vàng trong nước cũng tăng theo giá vàng thế giới. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 11 tăng 2,65% so với tháng trước. Bình quân 11 tháng năm nay, vàng đã tăng 9,39%.

Chỉ số giá đôla Mỹ tháng 11 giảm 0,21% so với tháng trước và giảm 1,63% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung 11 tháng, chỉ số giá USD giảm 1%.

Mặc dù CPI 11 tháng tăng thấp nhất 5 năm, song từ cơ quan điều hành cho tới giới phân tích đều cho rằng, lạm phát vẫn là một trong những nguy cơ của năm tới.

Trả lời chất vấn mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, việc đảm bảo chỉ tiêu lạm phát năm 2021 dưới 4% có thể đạt được, nhưng bà cảnh báo, năm 2022, "rủi ro lạm phát có áp lực rất lớn".

Khi nền kinh tế thế giới dần phục hồi, giá cả hàng hóa có xu hướng gia tăng, một số mặt hàng như xăng dầu đã tăng rất cao, nhiều nước phát triển đã ghi nhận mức lạm phát cao nhất lịch sử.

Tại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 6,2% so với năm ngoái, cao nhất kể từ năm 1990. Lạm phát của Hàn Quốc cũng lần đầu tiên vượt mức 3%, cao nhất kể từ năm 2012. Tại châu Âu, giá năng lượng tăng cao đẩy lạm phát tháng 9 của khu vực đồng euro lên cao nhất trong 13 năm.

"Với nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam, áp lực rủi ro lạm phát nhập khẩu rất lớn", Thống đốc nhận xét.

Minh Sơn