Lạm phát Hàn Quốc cao nhất gần một thập kỷ

Lạm phát của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mức 3%, cao nhất kể từ năm 2012.

Văn phòng Thống kê Hàn Quốc hôm thứ Ba (2/11) cho biết, lạm phát đã tăng 3,2% trong tháng 10 so với cùng kỳ 2020. Mức tăng này gần bằng dự đoán trước đó của các chuyên gia là 3,3%.

Lạm phát tháng 10 được thúc đẩy bởi chi phí vận tải tăng vọt 10,4%, do ảnh hưởng giá năng lượng. Phí liên lạc cũng tăng 13,1% so với năm ngoái. Các chỉ số thành phần như tiện ích, thực phẩm, nhà hàng và chỗ ở cũng đóng góp đáng kể. Trong khi đó, lạm phát cơ bản của Hàn Quốc, không bao gồm nông nghiệp và giá dầu, đạt 2,8% so với cùng kỳ 2020, cũng là mức cao nhất kể từ năm 2012.

Diễn biến lạm phát (màu đen) và lạm phát cơ bản (màu đỏ) của Hàn Quốc. Đồ họa: Bloomberg

Tháng qua là tháng thứ bảy liên tiếp lạm phát của nước này vượt mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK). Đây là cơ sở cho việc lãnh đạo BOK có thể cân nhắc một đợt tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 25/11 tới. Theo BOK, lạm phát có khả năng giảm trở lại dưới mức 3% trong những tháng tới.

Tuy nhiên, thông tin về lạm phát mới công bố của Hàn Quốc vẫn có thể thúc đẩy quan điểm rằng đà tăng của lạm phát toàn cầu sẽ kéo dài thay vì nhất thời. Lạm phát đã tăng nhanh trên toàn thế giới, do giá năng lượng tăng và sự gián đoạn chuỗi cung ứng, dường như sẽ kéo dài sang năm sau.

Cũng hôm 2/11, Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết khi loại bỏ tác động của các khoản trợ cấp năm ngoái, lạm phát tháng 10 ở mức tương đương với 2,5%. Bộ cũng cho biết sẽ tìm cách đẩy nhanh việc cắt giảm 20% thuế nhiên liệu bắt đầu từ ngày 12/11 để giúp hạ nhiệt giá tiêu dùng.

Hồi tháng 8, BOK dự báo lạm phát trong năm nay ở mức 2,1%, nhưng kể từ đó đã thả nổi khả năng tăng nhanh hơn. Trong một báo cáo nghiên cứu vào tuần trước, các quan chức ngân hàng trung ương cảnh báo áp lực lạm phát cao có thể kéo dài hơn dự kiến, do tác động của sụt giảm nguồn cung làm ảnh hưởng đến giá trong nước. Cùng với đó, quan điểm chuyển sang "sống chung với Covid" đã thúc đẩy nhu cầu.

Phiên An (theo Bloomberg)