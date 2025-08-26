Cozy đồng hành chuỗi 4 giải VnExpress Marathon cuối năm

Thương hiệu trà hoa quả Cozy sẽ đồng hành tại giải Nha Trang, Cần Thơ, Hà Nội và Hải Phòng, xuất hiện trong race kit dành cho tất cả runner.

Năm nay, bốn điểm đến cuối của hệ thống giải VnExpress Marathon mang đến trải nghiệm đa dạng. Nha Trang - đường chạy ven biển với cảnh sắc đẹp hàng đầu hệ thống, miền sông nước Cần Thơ, cung đường xuyên đêm Hà Nội và các tuyến phố đặc trưng của Hải Phòng.

Đại diện Công ty Cổ phần Sản phẩm Sinh Thái - đơn vị sở hữu thương hiệu Cozy, cho biết việc đồng hành cùng chuỗi giải chạy nằm trong chiến lược gắn bó lâu dài với cộng đồng thể thao. "Chúng tôi mong muốn góp phần tiếp thêm năng lượng và tinh thần sảng khoái cho vận động viên trên từng cung đường, đồng thời khuyến khích lối sống lành mạnh, tích cực", vị này chia sẻ.

Trà hoa quả Cozy có trong race kit của các vận động viên. Ảnh: VM

Cozy là thương hiệu trà thuộc Công ty Cổ phần Sản phẩm Sinh Thái, doanh nghiệp hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh trà. Ngoài các dòng trà túi lọc và sản phẩm dành cho chuỗi F&B, trà hoa quả Cozy được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa hương vị trà thanh mát và trái cây tươi, phù hợp nhiều đối tượng khách hàng, từ giới trẻ năng động, nhân viên văn phòng đến các gia đình.

Nhà máy Cozy rộng 60 ha tại Phú Thọ. Ảnh: Cozy

Theo ban tổ chức, việc có sự đồng hành từ các thương hiệu như Cozy góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho runner, biến mỗi giải đấu không chỉ là thử thách thể lực mà còn là ngày hội thể thao - văn hóa, nơi vận động viên và người tham dự cùng chia sẻ tinh thần năng động, khỏe mạnh.

Trà hoa quả Cozy tại sự kiện VnExpress Marathon Libera Nha Trang. Ảnh: VM

Ra mắt từ năm 2019, VnExpress Marathon đã trở thành hệ thống giải chạy thường niên lớn nhất Việt Nam, thu hút từ vận động viên chuyên nghiệp đến những người yêu chạy bộ ở mọi lứa tuổi. Mỗi năm, giải ghi nhận hàng chục nghìn lượt đăng ký, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao và lối sống năng động.

Lan Anh