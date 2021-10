Thêm 3.595 ca Covid-19

Như vậy, hôm nay 2.161 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (tăng 114 ca), 1.431 ca đang điều tra dịch tễ (giảm 142 ca). Trong đó, TP HCM giảm 186 ca, Sóc Trăng giảm 87 ca, Bạc Liêu giảm 50 ca; còn Đăk Lăk tăng 129 ca, An Giang tăng 58 ca, Trà Vinh tăng 48 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 3.690 ca/ngày.

Trong ngày ghi nhận 64 ca tử vong tại: TP HCM 27, Bình Dương 14, Đồng Nai 4, Tiền Giang, Long An, Bạc Liêu, Tây Ninh và An Giang đều 3, Ninh Thuận, Cần Thơ, Cà Mau và Nghệ An đều một.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 65 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 21.802 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 891.389, trong đó 807.473 người đã được công bố khỏi bệnh.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 896.174 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

13 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Kạn.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM 426.873 ca, Bình Dương 229.885, Đồng Nai 62.471, Long An 34.367, Tiền Giang 15.858 ca.

Về điều trị, số người khỏi bệnh trong ngày là 2.989, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 810.290. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.722 ca.

Về xét nghiệm, số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 21.7 triệu mẫu cho 59.3 triệu lượt người.

Về tiêm chủng, trong ngày 25/10 có 920.398 liều vaccine được tiêm. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 74,9 triệu liều, trong đó tiêm 1 mũi là 53,1 triệu liều, tiêm mũi 2 là 21,8 triệu liều.

TP HCM triển khai truyền thông rộng rãi lịch tiêm, địa điểm tiêm cho người dân được biết, tăng cường tiêm mũi 1 và tăng tốc tiến độ tiêm mũi 2. Đảm bảo độ bao phủ vaccine cho người dân cư trú trên địa bàn thành phố. Chuẩn bị công tác tiêm chủng an toàn cho người 12-17 tuổi.

Tỉnh Bạc Liêu thiết lập các chốt kiểm soát dịch tại địa bàn có cấp độ dịch là cấp 3, cấp 4; thời gian đưa vào vận hành dự kiến là trước 12h ngày 26/10.