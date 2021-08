Thêm 9.580 ca Covid-19

Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 136 ca. Trong đó, 7.104 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (tăng 904 ca), 2.470 ca đang điều tra dịch tễ (giảm 1.040 ca).

TP HCM sau 7 ngày dưới 4.000 ca thì hôm nay là ngày thứ hai liên tiếp ghi nhận trên 4.000 ca, lên 4.516, tăng 285 ca so với hôm qua. Bình Dương ghi nhận 2.358 ca, tăng 329. Đồng Nai ghi nhận 546 ca, giảm 477 ca.

Hôm nay là ngày ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao thứ tư kể từ đầu dịch với 9.574 ca. Ngày có số ca nhiễm cao nhất là 14/8 (9.710 ca), ngày có số ca nhiễm cao hai là 8/8 (9.684), ngày có số ca nhiễm cao thứ ba là 12/8 (9.653).

9.574 ca ghi nhận tại: TP HCM 4.516 ca, Bình Dương 2.358, Đồng Nai 546, Long An 514, Đồng Tháp 271, Tiền Giang 209, Cần Thơ 170, Khánh Hòa 166, Tây Ninh 159, Đà Nẵng 83, Sóc Trăng 82, Bến Tre 60, Hà Nội 39, Bình Thuận 39, Quảng Ngãi 34, An Giang 34, Nghệ An 27, Phú Yên 27, Quảng Nam 26, Ninh Thuận và Bình Định mỗi nơi 22 ca, Bắc Ninh 21, Kiên Giang 19, Lào Cai 18, Bà Rịa - Vũng Tàu 16, Hà Tĩnh 14, Đăk Nông 13, Lâm Đồng 11, Hậu Giang 10, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Gia Lai mỗi nơi 8 ca, Cà Mau 6, Hải Dương 5, Bình Phước 4, các tỉnh Quảng Bình, Thanh Hóa và Thái Bình mỗi nơi 2, Ninh Bình, Hưng Yên và Bắc Giang mỗi nơi một.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP HCM 149.286, Bình Dương 43.979, Long An 14.399, Đồng Nai 13.616, Bắc Giang 5.743, Đồng Tháp 5.010, Tiền Giang 4.296, Khánh Hòa 4.246, Tây Ninh 3.473, Cần Thơ 2.663, Bà Rịa - Vũng Tàu 2.587, Hà Nội 2.434, Phú Yên 2.082, Đà Nẵng 2.029, Bắc Ninh 1.746, Bình Thuận 1.447, Bến Tre 1.334, An Giang 753, Ninh Thuận 607, Sóc Trăng 536, Nghệ An 496, Quảng Ngãi 494, Kiên Giang 480, Bình Định 460, Gia Lai 348, Hậu Giang 345, Bình Phước 302, Hà Tĩnh 289, Hưng Yên 273, Thừa Thiên Huế 273, Quảng Nam 238, Đăk Nông 193, Lâm Đồng 189, Hải Dương 162, Thanh Hóa 119, Lào Cai 77, Thái Bình 67, Quảng Bình 63, Cà Mau 58, Ninh Bình 54, Quảng Trị 42.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 270.986, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 275.044 ca nhiễm, đứng thứ 78/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 172 (bình quân cứ 1 triệu người có 2.798 ca nhiễm).

5 tỉnh gồm Hải Phòng, Hòa Bình, Lai Châu, Thái Nguyên, Tuyên Quang đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Bắc Kạn, Quảng Ninh đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Lào Cai, Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Hải Phòng.

Về điều trị, 5.519 người được công bố khỏi bệnh trong ngày 15/8, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 102.504 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 589. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 18.

Ngày 15/8, công bố 337 ca tử vong tại: TP HCM 282 ca, Bình Dương 20, Long An 9, Tiền Giang 6, Đồng Nai 5, Bà Rịa - Vũng Tàu 3, các tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng và Trà Vinh mỗi nơi 2, các tỉnh Cần Thơ, Hải Phòng, Bến Tre, Bình Phước, Khánh Hòa, Quảng Nam mỗi nơi một.

Tổng số ca tử vong tính đến ngày 15/8 là 5.774, xếp thứ 66 trong 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính tỷ lệ tử vong trên 1 triệu dân, Việt Nam xếp vị trí 158 (bình quân 1 triệu dân có 59 người tử vong do Covid-19).

Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 157.983 xét nghiệm cho 617.513 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 8.151.426 mẫu cho 23.187.591 lượt người.

Về tiêm chủng, trong ngày 14/8 thêm 612.974 liều vaccine được tiêm. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 14.434.017, trong đó tiêm 1 mũi là 13.078.340 liều, tiêm mũi 2 là 1.355.677 liều.

Tỉnh Bình Dương thí điểm thực hiện theo dõi y tế tại nhà đối với những người nhiễm Covid-19 không triệu chứng. Ngày 15/8, Bệnh viện dã chiến Ngô Quyền tại huyện Dầu Tiếng, Bình Dương, với quy mô 500 giường được đưa vào hoạt động thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tại Long An chính thức đi vào hoạt động.