Courtois: 'Nếu chúng tôi không ủng hộ Alonso, Real đã thua 0-6'

Tây Ban NhaCác trụ cột Jude Bellingham và Thibaut Courtois cùng lên tiếng bảo vệ HLV Xabi Alonso, sau khi Real thua ngược Man City 1-2 ở lượt sáu Champions League.

Trên sân Bernabeu tối 10/12, Real Madrid khởi đầu mạnh mẽ, mở tỷ số nhờ cú sút chéo góc của Rodrygo. Đây là bàn đầu của tiền đạo người Brazil sau chuỗi 32 trận tịt ngòi. Nhưng sau đó, đội bóng Hoàng gia phòng ngự không tốt, để Nico O’Reilly gỡ hòa 1-1 rồi Erling Haaland ghi bàn trên chấm 11m ấn định chiến thắng cho Man City ngay trong hiệp một.

Đây là trận không thắng thứ sáu trong tám trận gần nhất của Real trên mọi đấu trường, khiến ghế của HLV Xabi Alonso thêm phần lung lay. Sau trận thua Celta Vigo 0-2 tại La Liga cuối tuần trước, ban lãnh đạo Real được cho đã họp khẩn để bàn về tương lai của nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

HLV Xabi Alonso phản ứng trong trận Real thua Man City 1-2 ở lượt sáu vòng bảng Champions League trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 10/12/2025. Ảnh: AP

Trong bối cảnh đó, truyền thông Tây Ban Nha liên tục bới móc thông tin, cho rằng Alonso đang không được lòng các cầu thủ trụ cột, trong đó có Vinicius, Jude Bellingham hay Federico Valverde.

Tuy nhiên, Thibaut Courtois một mực phủ nhận, khẳng định toàn đội đang sát cánh cùng HLV trưởng. "Chuỗi 8 trận gần đây không tốt, nhưng hôm nay toàn đội đã chứng minh rằng chúng tôi luôn ở bên cạnh HLV", anh nói. "Chúng tôi thua một đối thủ mạnh, và đó là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Tình thế khó khăn, tôi hiểu, nhưng tất cả đều lo lắng và chiến đấu vì HLV".

Thủ thành người Bỉ sau đó nhấn mạnh: "Nếu hôm nay có ai đó không đứng về phía HLV, trận đấu có thể đã kết thúc 0-6. Tất cả chiến đấu đến giây cuối cùng, nhiều người đã kiệt sức. Chúng tôi đều cùng chung con thuyền".

Jude Bellingham (phải) tranh chấp với Matheus Nunes. Ảnh: Reuters

Gần đây, cựu HLV Zinedine Zidane và HLV đội trẻ Alvaro Arbeloa được cho là vào diện cân nhắc thay thế Alonso. Tuy nhiên, Courtois khẳng định đó không phải là điều anh cùng các đồng đội bận tâm lúc này. "Alonso rất bình tĩnh, chỉ tập trung tìm cách cải thiện đội bóng. Ở Real Madrid, áp lực và những cái tên xuất hiện trên truyền thông là chuyện bình thường. Chúng tôi không thể suốt ngày theo dõi các chương trình bình luận. Khi đội có chuỗi trận tệ, báo chí đưa tin tiêu cực là bình thường", anh bày tỏ.

Tương tự, tiền vệ Jude Bellingham khẳng định toàn đội "100% ủng hộ Alonso". Anh nói với TNT Sports: "Alonso là con người tuyệt vời. Tôi và nhiều cầu thủ đều có mối quan hệ tốt với ông ấy. Không ai bỏ cuộc hay than phiền".

Real khởi đầu mùa giải đầy hứa hẹn với 11 chiến thắng trong 12 trận La Liga. Nhưng thất bại trước Liverpool ở Champions League hồi tháng trước mở đầu chuỗi sa sút, trong đó có các trận hòa Rayo Vallecano, Elche, Girona và thua Celta Vigo, Man City.

Sau trận đấu hôm qua, có nhiều tiếng la ó trên khán đài nhắm vào Real. Alonso cho biết ông không bất ngờ với phản ứng như thế. "Khi không thắng trên sân nhà thì chuyện bị la ó là hoàn toàn có thể xảy ra", ông nói. "Chúng tôi cảm nhận được năng lượng từ khán đài. Cuối trận, nếu có tiếng la ó, chúng tôi thấu hiểu và chấp nhận. Real luôn có những đòi hỏi rất cao".

Courtois cản cú sút gần của Erling Haaland cuối hiệp một. Ảnh: AFP

Thực tế, Real đang không có lực lượng mạnh nhất, khi tám cầu thủ đội một - trong đó có cả tiền đạo chủ lực Kylian Mbappe, đều chấn thương. Theo Alonso, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích của đội nhà. "Các cầu thủ đã chiến đấu đến cùng. Bất chấp tất cả khó khăn về nhân sự, họ vẫn cống hiến hết sức", ông nói thêm. "Kết quả tháng 11 và 12 không tốt như kỳ vọng, chúng tôi tự nhìn nhận, nhưng phải tiếp tục làm việc và tin rằng giai đoạn khó khăn sẽ qua".

Ở trận tiếp theo ngày 14/12, Real làm khách của Alaves tại vòng 16 La Liga.

Hồng Duy (theo EPSN, Marca)