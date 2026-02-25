Courtois bác lập luận của Mourinho trong vụ Vinicius

Tây Ban NhaThibaut Courtois thất vọng với phát biểu của HLV Jose Mourinho, nhấn mạnh không thể lấy màn ăn mừng của Vinicius làm lý do biện minh cho hành vi xúc phạm mang tính phân biệt.

Vinicius tố bị Gianluca Prestianni phân biệt chủng tộc, khiến trận lượt đi vòng play-off Champions League trên sân Da Luz hôm 17/2 gián đoạn 10 phút. Trong lúc cuộc điều tra vẫn tiếp diễn, UEFA tạm treo giò một trận với Prestianni.

Ở buổi họp báo sau trận lượt đi, Mourinho - người bị truất quyền chỉ đạo ở cuối trận và sẽ bị cấm chỉ đạo ở lượt về - cho rằng màn ăn mừng nhảy múa của Vinicius ở góc cột cờ sân đã châm ngòi cho vụ việc. "Người Đặc biệt" còn nhắc lại việc Vinicius từng nhiều lần trở thành mục tiêu của các hành vi phân biệt chủng tộc trong những năm gần đây.

Thibaut Courtois phát biểu trong buổi họp báo trước trận Real Madrid gặp Benfica ở lượt về play-off Champions League ngày 24/2. Ảnh: Real Madrid FC

Trong buổi họp báo trước trận lượt về tại Madrid, Courtois được hỏi vê phát biểu của Mourinho. "Là HLV, bạn luôn bảo vệ CLB và tin vào những gì cầu thủ của mình nói", anh đáp. "Nhưng điều khiến tôi thất vọng là việc ông ấy lôi màn ăn mừng của Vinicius ra để nói. Cậu ấy không làm gì sai. Chúng ta không thể biện minh cho một hành vi có dấu hiệu phân biệt chủng tộc chỉ vì màn ăn mừng của cầu thủ".

Dù bị treo giò, Prestianni vẫn cùng Benfica sang Tây Ban Nha chuẩn bị cho trận đấu. Courtois nhấn mạnh đây là thời điểm quan trọng với bóng đá để giải quyết dứt điểm những vấn đề như thế này.

"Trong phòng thay đồ, chúng tôi biết Vinicius đã kể gì. Chuyện này xảy ra nhiều lần trong bóng đá, trên sân và trên khán đài, và đã đến lúc phải đối diện", thủ môn người Bỉ cho biết. "Tôi biết Vinicius nghe thấy điều đó và tôi tin cậu ấy 100%. Khi Prestianni che miệng bằng áo, có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết chắc. Benfica bảo vệ cầu thủ của họ, còn các cơ quan chức năng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng".

Theo quy định kỷ luật của UEFA, hành vi phân biệt chủng tộc có thể bị treo giò tối đa 10 trận. Nguồn tin của ESPN cho biết trong bản giải trình gửi UEFA, Prestianni thừa nhận đã dùng một lời lẽ xúc phạm mang tính kỳ thị người đồng tính với Vinicius, thay vì lời lẽ phân biệt chủng tộc.

"Với tôi, điều đó cũng nghiêm trọng không kém", Courtois khẳng định. "Đó là một sự xúc phạm mang tính kỳ thị. Chúng ta không bao giờ được chấp nhận phân biệt chủng tộc, kỳ thị người đồng tính hay bất kỳ hình thức xúc phạm tương tự nào".

HLV Jose Mourinho nói chuyện với Vinicius trong lúc trận đấu giữa Benfica và Real Madrid bị hoãn ở lượt đi vòng play-off Champions League trên sân Da Luz, thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha tối 17/2/2026. Ảnh: AP

Trong khi đó, trên podcast Obi One Podcast, cựu tiền vệ John Obi Mikel chỉ trích ông thầy cũ Mourinho có những phát biểu thiếu sáng suốt. "Tôi chờ đợi Mourinho phát biểu như: 'Vụ việc đang được điều tra, bóng đá không có chỗ cho phân biệt chủng tộc, nhưng hãy chờ kết luận cuối cùng'. Thay vào đó, ông ấy lại nói Vinícius không nên ăn mừng như vậy. Đó là một bình luận rất, rất thiếu thận trọng của Mourinho", cựu cầu thủ người Nigeria nói.

Mikel, người từng thi đấu dưới trướng Mourinho tại Chelsea, cho rằng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đủ tỉnh táo để nhận ra sai lầm. "Ông ấy sẽ là người đầu tiên biết mình đã sai. Ông ấy là người rất thông minh. Tôi không biết vì sao ông ấy chưa xin lỗi, nhưng tôi tin đến một thời điểm nào đó ông ấy sẽ lên tiếng", anh nói thêm.

Ở chiều ngược lại, cựu trung vệ Rio Ferdinand lên tiếng bảo vệ Mourinho. Trên podcast Rio Ferdinand Presents, cựu trung vệ Man Utd cho rằng HLV 63 tuổi có thể đã xử lý tình huống chưa phù hợp, nhưng điều đó không khiến ông trở thành người phân biệt chủng tộc.

"Tôi nghĩ theo thời gian, Jose sẽ nhìn lại và thấy mình có thể đã tiếp cận vấn đề theo cách khác", Ferdinand nói. "Nhưng điều đó không biến ông ấy thành người phân biệt chủng tộc. Jose đã làm đủ nhiều cho các cầu thủ da màu trên khắp thế giới, những người xem ông ấy như một người cha, để chứng minh ông ấy không có tư tưởng đó. Tôi chỉ nghĩ ông ấy đã xử lý tình huống này chưa đúng cách".

