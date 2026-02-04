COT VnExpress Marathon All-Star tạo áp lực nâng thành tích cho runner

Thay vì nới lỏng thời gian giới hạn (COT) so với chuẩn đầu vào như thông lệ quốc tế, VnExpress Marathon All-Star áp dụng cơ chế như các giải vô địch quốc gia để tăng tính chuyên môn.

Để giành vé tham dự VnExpress Marathon All-Star, VĐV nam cần thành tích 42km dưới 4 giờ hoặc 21km dưới 2 giờ; VĐV nữ là dưới 5 giờ full marathon hoặc dưới 2 giờ 30 phút half marathon. Đây là "cánh cửa" nhằm đảm bảo mặt bằng chuyên môn và tạo ra một đường đua hướng tới tốc độ.

Lịch trình VnExpress Marathon All-Star 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

Tuy nhiên, thách thức thực sự nằm ở giới hạn thời gian (COT) tại ngày đua chính thức. Cự ly 42km xuất phát lúc 5h và đóng đường chạy lúc 9h30. Cự ly 21km xuất phát lúc 5h30 và đóng lúc 7h45. Như vậy, để được công nhận hoàn thành cuộc đua, runner nam và nữ đều phải về đích trong thời gian tối đa lần lượt là 4 giờ 30 phút và 2 giờ 15 phút.

Nhìn vào mốc 4 giờ 30 phút, không ít runner băn khoăn liệu COT có tạo áp lực lớn hơn cho phái nữ, khi chuẩn đầu vào 42km của nhóm này là sub5, còn nhóm nam là sub4. Theo ban tổ chức, COT không nhằm ưu tiên hay gây bất lợi cho nhóm nào, mà được đặt ra như một chuẩn mực chung, định vị All-Star là cuộc đua tốc độ cao.

"COT 4 giờ 30 phút cho cự ly full marathon nhằm tạo động lực cho runner nữ sau khi đã đạt chuẩn đầu vào sub5. Với nam, dù COT nới lỏng hơn chuẩn đầu vào, đây vẫn là ranh giới buộc họ thi đấu kỷ luật để giữ phong độ", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Cung đường VnExpress Marathon All-Star 2026 được khóa hoàn toàn, đảm bảo nhịp thi đấu cho các VĐV. Ảnh: VnExpress Marathon

Tương tự ở cự ly 21km, mốc COT 2 giờ 15 phút buộc runner nữ phải chạy nhanh hơn 15 phút so với chuẩn đầu vào (2 giờ 30 phút). Trong khi đó, runner nam cần duy trì sự tập trung về chiến thuật, dinh dưỡng để không rơi khỏi vùng an toàn.

Một số giải marathon trên thế giới sử dụng thể thức chuẩn đầu vào, nhưng không phải giải nào cũng đưa ra mốc COT thách thức như All-star. Các giải lớn như Boston Marathon hay TCS London Marathon, với hàng chục nghìn người tham gia, đưa ra chuẩn đầu vào lên tới sub3 cho nam hay sub3h30 cho nữ từ 18 tới 34 tuổi. Nhưng COT vẫn giữ ở mức 8 tiếng để phục vụ số đông, trong đó có các runner đặc biệt như người cao tuổi, người khuyết tật.

Với việc đưa ra COT "gắt" hơn cả chuẩn vào, VnExpress Marathon All-Star có nét tương đồng với các giải thuần chuyên môn ở Nhật Bản hơn. Beppu-Oita Mainichi Marathon chia VĐV theo các hạng dựa trên thành tích đăng ký, trong đó ngưỡng thấp nhất là sub3:30. Runner phải vượt COT theo checkpoint, trong đó, mốc 40 km là 3:20. Fukuoka International Marathon cũng phân nhóm theo chuẩn đầu vào, thấp nhất ở mức sub2:35. COT siết chặt trên đường chạy, trong đó mốc 40 km là 2:31:30.

Nhóm runner nam-nữ sải bước trên đường chạy VnExpress Marathon All-Star 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Mai Anh, một nữ runner vừa đạt sub5 trong năm qua và lần đầu hướng đến All-Star, cho biết COT 4 giờ 30 phút khiến cô phải điều chỉnh cách thức tập luyện. Thay vì chỉ ưu tiên tích lũy km, cô chuyển sang tập theo chu kỳ, giữ long run đều đặn, thêm tempo để "neo" pace, xen kẽ các bài tốc độ ngắn và tập sức mạnh để hạn chế xuống form ở nửa sau. Cùng với đó là giấc ngủ, dinh dưỡng để tránh đánh mất những phút quyết định.

"Để chạm tới tấm huy chương All-Star không dễ, nhưng chính vì khó nên nó đáng. COT là động lực rõ ràng buộc tôi phải nghiêm túc hơn trong tập luyện", cô nói.

Trong bối cảnh số runner nữ đạt sub4 ở Việt Nam chưa nhiều, việc nới lỏng chuẩn vào sẽ khuyến khích các 'bóng hồng' tham dự. Trong khi đó, COT siết chặt sẽ là động lực để họ vượt ngưỡng ở một cuộc đua mà yếu tố tinh thần đóng vai trò quan trọng. Ở chiều ngược lại, với runner nam, khoảng thời gian "dư" 30 phút giữa chuẩn đầu vào và COT đòi hỏi khả năng quản trị rủi ro chiến thuật.

Hải Long