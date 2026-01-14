Động tác Copenhagen plank, một biến thể của side plank, có thể giúp runner đánh giá khả năng chịu lực và nguy cơ chấn thương khi tập luyện cường độ cao.

Bài tập này tập trung vào cơ khép, nhóm cơ nằm ở mặt trong đùi và vùng bẹn, giữ vai trò quan trọng trong việc ổn định khung chậu và kiểm soát trục chân ở mỗi động tác khiến một bên chân chịu lực. Theo chia sẻ của chuyên gia vật lý trị liệu Kiana Cowger trên Canadian Running Magazine, nếu cơ khép không thể duy trì hoạt động trong Copenhagen plank, chúng khó đáp ứng yêu cầu trong các buổi chạy thực tế.

Tư thế plank giúp runner nhận diện nguy cơ chấn thương

Trong vận động, khi cơ khép yếu, cơ thể buộc phải huy động các nhóm cơ khác để bù trừ. Điều này có thể làm thay đổi cơ chế vận động theo dây chuyền, tăng tải lên hông, vùng bẹn hoặc đẩy áp lực xuống đầu gối, từ đó tạo tiền đề cho chấn thương do quá tải.

Khi thực hiện Copenhagen plank, runner nên giữ tư thế từ 20-30 giây mỗi bên. Nếu hông tụt sớm, thân người rung lắc mạnh hoặc khó duy trì trục ổn định, đây thường là dấu hiệu cho thấy khả năng kiểm soát và chịu lực của vùng hông đang suy giảm.

Runner có thể sử dụng động tác này như một bài test chức năng khi bắt đầu cảm thấy khó chịu ở vùng hông, bẹn hoặc trước khi bước vào giai đoạn tăng tải tập luyện cho VnExpress Marathon All-Star 2026, diễn ra ngày 8/2/2026. Là giải marathon áp chuẩn đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, cuộc đua hướng đến nhóm runner tập luyện nghiêm túc, kỷ luật và đặt mục tiêu chinh phục thành tích, đòi hỏi nền tảng thể lực toàn diện và khả năng phòng ngừa chấn thương hiệu quả.

Hải Long (theo Canadian Running Magazine)