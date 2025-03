Coolmate ra mắt dòng sản phẩm thể thao cho phái nữ

Hãng đồ thể thao Việt Nam Coolmate ra mắt dòng sản phẩm chuyên dụng cho nữ với sự đồng hành của kỷ lục gia marathon Việt Nam Nguyễn Thị Oanh.

Dòng sản phẩm mang tên Coolmate Active for Women, được trình làng ở sự kiện hôm 9/3 với sự tham gia của những tên tuổi đình đám trong làng chạy việt như đương kim kỷ lục gia marathon quốc gia Nguyễn Thị Oanh, HC vàng SEA Games chạy 1.500m Lương Đức Phước.

Nguyễn Thị Oanh (giữa) phát biểu trong sự kiện hôm 9/3. Ảnh: Coolmate

Thiết kế của dòng sản phẩm này hướng đến tính ứng dụng cao, phù hợp cho tập luyện lẫn sinh hoạt hàng ngày và có giá phù hợp với phần lớn người tiêu dùng trong nước. Coolmate muốn tạo ra những sản phẩm có chất lượng sánh ngang các thương hiệu quốc tế hàng đầu, nhưng với mức giá dễ tiếp cận hơn cho người Việt.

"Dòng sản phẩm Coolmate Active for Women được chăm chút tỉ mỉ từ chất liệu đến công nghệ, bao gồm các dòng sản phẩm chính như Running, Pilates & Yoga, Sportswear...", đại diện thương hiệu chia sẻ. Thông điệp "Better with us" xuyên suốt bộ sưu tập, thể hiện mong muốn đồng hành cùng phái đẹp trên hành trình khám phá và hoàn thiện bản thân, trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày theo cách riêng của mình.

Sự kiện mở màn với sự xuất hiện của dàn đại sứ thương hiệu vàng: Nguyễn Thị Oanh, Lương Đức Phước, Marco - Nguyễn Phú Cường, Founder W-ANTS. Cùng với đó Coolmate cũng giới thiệu 16 bạn đồng hành thương hiệu, 5 CLB chiến lược và hơn 40 CLB thân thiết. Điều này thể hiện triết lý hợp tác lâu dài và bền vững, cùng chung tay lan tỏa những giá trị tích cực của thể thao đến với cộng đồng của hãng.

Hoa Hậu Hương Giang, Marco Nguyễn Phú Cường (áo trắng bên phải), các đại diện quỹ đầu tư Vertex Ventures SEA & India tại sự kiện. Ảnh: Coolmate

Coolmate cho biết sẽ tổ chức chuỗi sự kiện đồng hành cùng thể thao Việt Nam trong năm 2025, với các dự án lớn như Cool Newbies, Coolfast Marathon Runner, 100 ngày hướng tới SEA Games, Care&Share, Operation Smile,...

Ông Phạm Chí Nhu, CEO & Founder Coolmate cho biết năm 2025, Coolmate đặt trọng tâm phục vụ người Việt, đầu tư mạnh vào nghiên cứu và đổi mới sản phẩm. Mục tiêu là nâng cao chất lượng, công năng và tối ưu giá thành. Mở rộng sang đồ thể thao nữ, Coolmate dự kiến ra mắt thêm đồ trẻ em và giày dép vào năm 2026.

Runner check in ở khu vực trưng bày sản phẩm mới. Ảnh: Coolmate

Song song với việc phát triển sản phẩm, Coolmate chú trọng mở rộng thị trường cả online và offline, không chỉ tại Việt Nam mà còn tập trung vào thị trường Mỹ và các nước Đông Nam Á. Hãng tiếp tục theo đuổi mục tiêu mang đến trải nghiệm mua sắm hoàn hảo, đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối cho mọi khách hàng.

Coolmate là thương hiệu thời trang Việt Nam, nổi bật với các sản phẩm bền bỉ, thiết yếu, chất lượng tốt, có tính ứng dụng cao với giá cả hợp lý và dịch vụ khách hàng cam kết 100% hài lòng.

Thành Dương