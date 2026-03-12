Công ty xây hầm trú bom đắt khách vì xung đột Trung Đông

Trong bối cảnh Mỹ và Israel tập kích Iran từ 28/2, còn Tehran đáp trả bằng các đợt tấn công khắp khu vực Trung Đông, công ty sản xuất hầm trú bom của Ron Hubbard ở Texas ghi nhận nhu cầu mua sản phẩm tăng vọt. Đa số khách hàng là người ở các quốc gia Vùng Vịnh như Bahrain, Qatar, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
"Bạn có thể tưởng tượng được có bao nhiêu người đang nghĩ rằng 'Giá như mình có hầm trú bom' không?", Hubbard, 63 tuổi, chia sẻ tại văn phòng công ty Atlas Survival Shelters hôm 7/3.
"Sự quan tâm và nhu cầu đối với sản phẩm này thực sự đang ở mức cao nhất mọi thời đại, điều mà tôi chưa từng thấy trước đây", ông nói, cho hay điện thoại đặt hàng của công ty liên tục đổ chuông từ khi cuộc xung đột bùng nổ.
Không chỉ khách nước ngoài, người Mỹ cũng đang lo lắng khi tên lửa Iran tấn công các mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông và bạo lực trong nước gia tăng. Một khách hàng ở Florida mới gọi cho Hubbard để hỏi mua một hầm trú cho 10 người. Trong ảnh là ông Hubbard đứng giữa các hầm trú trong kho của nhà xưởng tại Texas hôm 7/3.
Một hầm trú cơ bản được đặt dưới sân vườn, chứa được 4 người trong tối đa một tuần và có khả năng bảo vệ họ trước các vụ nổ bom và phóng xạ, có giá khoảng 25.000 USD. Những mẫu tinh vi hơn, được thiết kế để ở trong nhiều năm, có thể tốn tới hàng triệu USD tùy thuộc vào lượng thực phẩm, năng lượng và nước tích trữ.
"Giá cả tùy thuộc vào việc họ đang chuẩn bị cho ngày tận thế, hay chỉ đơn giản là chuẩn bị cho một đợt mưa tên lửa như cảnh người Israel thường đối mặt", Hubbard cho biết.
Hầm của ông có thể xây bằng bê tông trực tiếp tại công trường, hoặc chế tạo bằng kim loại tại nhà xưởng ở thị trấn Sulphur Springs, sau đó vận chuyển đến tận nơi cho khách hàng.
"Một hầm trú ẩn hạt nhân chỉ cần sâu khoảng một mét, vì lớp đất và bê tông phía trên sẽ bảo vệ bạn khỏi tia gamma", Hubbard giải thích. Ông thường xây hầm ở độ sâu 2-3 m dưới lòng đất để bảo vệ hầm khỏi hỏa lực pháo binh.
Tùy vào ngân sách, nội thất bên trong có thể giống như một căn hộ nhỏ với phòng khách, TV, phòng ngủ, bếp, khu vực giặt giũ và phòng tắm. Một số mẫu thậm chí còn có cả phòng chứa vũ khí.
Hubbard giới thiệu cảnh lắp đặt hầm trú của công ty.
Các hầm này có cửa chính được đóng kín hoàn toàn và một phòng khử độc, nơi mọi người có thể tắm rửa nếu vừa từ môi trường ô nhiễm đi vào.
Hầm kết nối với nguồn điện và có hệ thống lưu trữ, lọc nước. Nếu mất điện, hệ thống thông gió của hầm có thể được vận hành thủ công bằng cần trục quay giống như xe hơi cổ điển.
Trong sân nhà máy của Hubbard, khoảng 20 hầm trú trông giống như các container thép đã sẵn sàng để chuyển đến khách hàng tại Mỹ. 40 đơn hàng khác đang sản xuất. Hầm màu trắng như trong ảnh là hầm trú lốc xoáy.
"Tôi kỳ vọng doanh số trong hai tháng tới sẽ vượt qua tổng của ba năm trước. Nhưng có lẽ tôi sẽ mất 2-3 năm để sản xuất hết số hầm mà tôi bán được chỉ trong hai tháng này", ông nói.
Các ống thoát hiểm xếp chồng lên nhau trong nhà máy ở Texas.
Atlas cũng cấp phép công nghệ cho các công ty nước ngoài và cử đội ngũ chuyên gia từ Mỹ sang giám sát quá trình xây dựng. Hubbard giữ bí mật danh sách khách hàng, nhưng một số người nổi tiếng như Andrew Tate hay YouTuber MrBeast đã công khai chuyện mua hầm của ông.
Máy cắt laser tại nhà máy Atlas ở Texas.
Năm 2021, Hubbard từng tham gia một chương trình truyền hình cùng Kim Kardashian để xây hầm trú cho biệt thự của cô tại California. Theo Hubbard, tỷ phú công nghệ Mark Zuckerberg cũng từng đặt hàng thiết kế hầm từ ông, sau đó một nhà thầu địa phương lắp ráp.
"Gửi tới những ai nói rằng 'người Mỹ điên rồ mới đi mua hầm trú bom': giờ họ không còn nói vậy nữa vì họ đang thấy những nơi như Dubai bị ném bom hàng ngày", Hubbard nói. "Đặc biệt là khi tương lai của toàn cầu đang rất u ám".
Hồng Hạnh (Ảnh: AFP)