Công ty xây hầm trú bom đắt khách vì xung đột Trung Đông

Trong bối cảnh Mỹ và Israel tập kích Iran từ 28/2, còn Tehran đáp trả bằng các đợt tấn công khắp khu vực Trung Đông, công ty sản xuất hầm trú bom của Ron Hubbard ở Texas ghi nhận nhu cầu mua sản phẩm tăng vọt. Đa số khách hàng là người ở các quốc gia Vùng Vịnh như Bahrain, Qatar, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

"Bạn có thể tưởng tượng được có bao nhiêu người đang nghĩ rằng 'Giá như mình có hầm trú bom' không?", Hubbard, 63 tuổi, chia sẻ tại văn phòng công ty Atlas Survival Shelters hôm 7/3.

"Sự quan tâm và nhu cầu đối với sản phẩm này thực sự đang ở mức cao nhất mọi thời đại, điều mà tôi chưa từng thấy trước đây", ông nói, cho hay điện thoại đặt hàng của công ty liên tục đổ chuông từ khi cuộc xung đột bùng nổ.