Ông Trump bỏ tiền túi tặng giày cho hàng loạt cấp dưới

Tổng thống Mỹ "phải lòng" một thương hiệu giày nội địa và bắt đầu thói quen đoán size giày của mọi người để tặng quà.

"Các anh đã nhận được giày chưa?" là câu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump thường hỏi trong các cuộc họp nội các. Ông Trump, tỷ phú 79 tuổi thường mặc những bộ vest hiệu Brioni đắt tiền và thắt cà vạt đỏ, vốn có gu thẩm mỹ khắt khe. Cuối năm ngoái, ông bắt đầu tìm kiếm một loại phụ kiện mang lại cảm giác dễ chịu cho cả ngày làm việc và đã chọn Florsheim.

Đây là thương hiệu giày của Mỹ có lịch sử hơn 100 năm với phong cách thiết kế kết hợp sự thoải mái và thanh lịch, giá cả từ 145 USD trở lên. Ông Trump thích thương hiệu này đến nỗi nảy ra thói quen đoán size giày của mọi người.

Ông sẽ yêu cầu trợ lý đặt hàng và một tuần sau, một hộp Florsheim màu nâu sẽ được chuyển đến Nhà Trắng. Ông Trump thường ký tên lên hộp hoặc đính kèm một mẩu giấy cảm ơn. Theo Nhà Trắng, ông tự chi trả cho những đôi giày này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các lãnh đạo trong chính phủ Mỹ tham dự một cuộc họp song phương bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, hồi tháng 1. Ảnh: AFP

Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio đã được ông Trump tặng giày hồi tháng 12/2025. Ông Vance cho biết khi đang thảo luận căng thẳng trong Phòng Bầu Dục, ông Trump bất ngờ nhìn qua bàn và nói: "Marco, JD, giày của các cậu tệ quá". Sau đó, Tổng thống Mỹ lấy ra cuốn danh mục sản phẩm và hỏi size giày từng người. Ông Rubio đi số 11.5, ông Vance số 13, còn một người nữa báo số 7.

"Tổng thống ngả người ra sau ghế nói: 'Cậu biết đấy, người ta có thể biết rất nhiều về một người đàn ông qua cỡ giày của anh ta'", ông Vance kể lại.

Nhiều quan chức khác cũng nhận được món quà này như Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Giám đốc truyền thông Steven Cheung... Người dẫn chương trình Fox News Sean Hannity và Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cũng sở hữu mỗi người một đôi.

"Tất cả các quý ông đều được tặng giày", một nữ quan chức Nhà Trắng cho biết.

Những người nhận quà đã bắt đầu đi giày Florsheim khi ở gần ông Trump, dù một số người có vẻ miễn cưỡng. Một nguồn tin cho biết một bộ trưởng từng phàn nàn rằng ông đã phải xếp xó những đôi Louis Vuitton để chuyển sang đi giày Tổng thống tặng.

Một mẫu giày của thương hiệu Florsheim trên trang web. Ảnh: Florsheim

Các tổng thống Mỹ có thói quen tặng quà từ những năm 1880. Gà tây Giáng sinh là món quà truyền thống cho nhân viên Nhà Trắng suốt nhiều thập kỷ. Franklin D. Roosevelt từng tặng móc khóa hình chú chó sục Fala của mình; Lyndon Johnson tặng khách bàn chải điện có ấn dấu tổng thống; còn George W. Bush thích tặng khuy măng sét.

Ông Trump hay tặng mũ MAGA lấy từ một kho bên ngoài Phòng Bầu Dục. Ông cũng thường phân phát đồng xu lưu niệm, ảnh chụp chung với nhân viên hoặc những chiếc bút dạ Sharpie đen dùng để ký văn bản chính thức.

Thomas Florsheim Jr., CEO của Weyco Group và là thế hệ thứ năm của gia tộc Florsheim, cho hay ông không biết về việc Tổng thống đặt giày và từ chối bình luận thêm.

Thương hiệu Florsheim thành lập năm 1892 tại Chicago bởi Sigmund Florsheim và con trai Milton. Công ty từng cung cấp quân nhu trong cả hai cuộc Thế chiến, gắn liền với tên tuổi của Tổng thống Harry Truman và cả "ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson với điệu nhảy moonwalk kinh điển. Dù từng trải qua thăng trầm và nộp đơn phá sản năm 2002, ngày nay Florsheim đã ổn định trở lại dưới trướng tập đoàn Weyco.

Hồng Hạnh (Theo WSJ)