Ông Trump bị chỉ trích vì đội mũ trong lễ đón thi hài lính Mỹ

Ông Trump bị chỉ trích thiếu tôn trọng khi đội mũ lưỡi trai màu trắng trong lúc chào linh cữu lính Mỹ tử trận trong xung đột với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt tại căn cứ Không quân Dover, bang Delaware để tham dự lễ chuyển giao thi hài 6 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran trở về quê hương bằng máy bay vận tải quân sự chiều 7/3.

Trong giây phút trang nghiêm khi giơ tay chào linh cữu phủ quốc kỳ được đưa xuống từ máy bay vận tải C-17, ông Trump gây chú ý khi đội chiếc mũ lưỡi trai màu trắng có thêu chữ "USA" bằng chỉ vàng. Mũ thêu cờ Mỹ ở bên trái, bên phải thêu nổi logo số 45/47, hai con số tượng trưng cho hai nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Nhiệt độ tại căn cứ khi đó là 13 độ C.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đội mũ lưỡi trai màu trắng, giơ tay chào khi linh cữu lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột Iran được đưa về căn cứ Không quân Dover ngày 7/3. Ảnh: AP

Lựa chọn trang phục của ông Trump làm dấy lên cuộc tranh cãi kéo dài suốt nhiều ngày. Những người chỉ trích cho rằng việc đội mũ lưỡi trai tại một nghi lễ đau thương là hành vi thiếu tôn trọng quân đội và người quá cố.

Đài Fox News cũng trở thành tâm điểm chỉ trích khi bị cáo buộc tìm cách "gỡ gạc" hình ảnh cho Tổng thống. Trong các bản tin cuối tuần, đài này nhiều lần phát cảnh ông Trump đứng trang nghiêm tại căn cứ Dover mà không đội mũ. Tuy nhiên, đây thực chất là những hình ảnh tư liệu từ một buổi lễ cũ. Trước làn sóng phản đối dữ dội trên mạng xã hội, Fox News sau đó xin lỗi, giải thích rằng họ "vô tình phát nhầm" những thước phim cũ.

Michael Steele, chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa từ năm 2009 đến 2011 và là người thường xuyên chỉ trích ông Trump, cho rằng Tổng thống Mỹ "không có lòng tự trọng hay sự trân trọng với khoảnh khắc này". "Hãy bỏ cái mũ chết tiệt kia ra", ông Steele viết trên X.

"Tôi thừa hiểu đảng Cộng hòa sẽ nói gì nếu ông Obama làm như thế, chính tôi sẽ là người lên tiếng chỉ trích", Douglas Heye, cựu giám đốc truyền thông của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa, nhận xét. "Thật đáng xấu hổ".

Một số người chỉ trích ông Trump vì sử dụng các sản phẩm thương mại mà doanh nghiệp gia đình đang kinh doanh trong lúc làm nhiệm vụ tổng thống. Đây là mẫu mũ bán lẻ trên cửa hàng trực tuyến của Trump Organization với giá 55 USD. Trang web của Trump Store thông báo cần 7-10 ngày để vận chuyển mũ vì "nhu cầu cao".

Ông Trump cầm chiếc mũ trên tay khi vừa xuống máy bay và chuẩn bị lên xe tại căn cứ không quân Dover ngày 7/3. Ảnh: AP

Nhà Trắng không giải thích về quyết định đội mũ của ông Trump và bác bỏ những lời chỉ trích.

"Tổng thống đã chia buồn với gia đình các quân nhân tử trận, chia sẻ tình yêu thương và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của toàn thể quốc gia. Thật đáng tiếc khi những người thuộc phe 'Không bao giờ ủng hộ Trump' đang chơi trò chính trị đảng phái một cách đáng chê trách, họ cần phải đi kiểm tra đầu óc đi", Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung tuyên bố.

Ông Obama bị chỉ trích vì mặc bộ vest màu be trong buổi họp báo năm 2014. Ảnh: AFP

Ngoài ông Trump, các nhà lãnh đạo khác cũng từng bị soi xét về tác phong. Cựu tổng thống Joe Biden từng bị chỉ trích vì xem đồng hồ trong lễ chuyển giao thi hài lính Mỹ tử trận ở Afghanistan năm 2021. Ông Obama cũng đối mặt phản ứng gay gắt khi yêu cầu lính thủy quân lục chiến che ô cho mình vào năm 2013, hay việc mặc bộ vest màu be thay vì trang phục tối màu thông thường trong cuộc họp báo năm 2014, khi thảo luận về các vấn đề an ninh nghiêm trọng như nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và khủng hoảng Ukraine.

Hồng Hạnh (Theo Washington Post)