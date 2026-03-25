Công ty phát hành USDT lần đầu thuê Big 4 kiểm toán

Tether, công ty phát hành stablecoin lớn nhất thế giới USDT, lần đầu thuê đơn vị kiểm toán Big 4 để minh bạch tỷ lệ neo giá với đôla Mỹ.

Tether, công ty đứng sau stablecoin phổ biến nhất thế giới USDT, cho biết họ đã lựa chọn một công ty kiểm toán thuộc nhóm "Big 4" để thực hiện cuộc kiểm toán báo cáo tài chính đầy đủ đầu tiên. "Công ty Big 4 được lựa chọn thông qua một quy trình cạnh tranh vì vốn dĩ tổ chức của chúng tôi đã vận hành theo tiêu chuẩn kiểm toán Big 4", Giám đốc tài chính Simon McWilliams cho biết.

Trong nhiều năm qua, Tether đã công bố các báo cáo xác nhận định kỳ về tài sản bảo đảm cho giá trị của kho USDT trị giá 184 tỷ USD. Tuy nhiên, một cuộc kiểm toán đầy đủ có thể "đào sâu" hơn khi đòi hỏi việc rà soát chi tiết tài sản, nợ phải trả, hệ thống kiểm soát và quy trình báo cáo.

Tether hiện vẫn chưa nêu tên công ty sẽ thực hiện kiểm toán. Thuật ngữ "Big 4" dùng để chỉ các hãng kiểm toán hàng đầu thế giới gồm Deloitte, EY, KPMG và PwC.

Kiểm toán đầy đủ bởi một công ty Big 4 là một trong những hình thức đánh giá tài chính nghiêm ngặt nhất và được công nhận trên toàn cầu. Đối với Tether, sự tham gia của Big 4 nhấn mạnh cam kết của họ trong việc cung cấp sự đảm bảo chắc chắn rằng USDT được hỗ trợ đầy đủ, có tính thanh khoản cao và được vận hành với quản lý rủi ro chuẩn thế giới.

Đồng xu biểu trưng cho USDT được đặt trên các tờ đôla Mỹ. Ảnh: Fortune

Động thái này diễn ra sau nhiều năm nhà đầu tư liên tục có ý kiến về việc Tether chưa chứng minh đầy đủ rằng giá trị USDT được bảo đảm bằng khối lượng tài sản thật tương ứng. Công ty cho biết danh mục tài sản của họ chủ yếu gồm trái phiếu kho bạc Mỹ cùng với các khoản phân bổ nhỏ hơn vào vàng, Bitcoin và một loạt khoản cho vay. Cơ cấu này đã làm dấy lên sự nghi ngờ từ các nhà phê bình. Nhiều người đặt câu hỏi về tính thanh khoản và mức độ rủi ro của một số loại tài sản, đặc biệt trong các giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Tether là công ty phát hành USDT - stablecoin lớn nhất thế giới với giá trị vốn hóa hơn 184 triệu USD và được sử dụng bởi hơn 550 triệu người. Stablecoin là tiền số được phát triển trên blockchain và có vai trò ổn định giá, được neo cố định theo giá trị của tài sản thật. Với USDT, một token sẽ có giá tương đương một USD (tỷ lệ quy đổi 1:1).

Loại tiền số này đóng vai trò là nơi trú ẩn an toàn, giảm rủi ro biến động giá và được sử dụng rộng rãi làm trung gian giao dịch. Khi thị trường tiền số biến động mạnh, nhà đầu tư thường chuyển tài sản từ Bitcoin hoặc các token rủi ro sang stablecoin để giữ thanh khoản và chờ cơ hội tái đầu tư. Vì vậy, stablecoin được xem như "tiền mặt" trong hệ sinh thái tài sản số.

Việc Tether thuê kiểm toán Big 4 cũng được xem là cách để gia tăng tính cạnh tranh cho stablecoin của mình trước đối thủ Circle và token USDC. Từ lâu, USDC nổi tiếng với việc tuân thủ quy định và có lợi thế về tính minh bạch, đặc biệt là trong mắt các nhà đầu tư tổ chức. Một số nhà phân tích đã thẳng thắn cho rằng diễn biến này sẽ gây trở ngại với Circle, đặc biệt nếu Tether kết hợp cuộc kiểm toán với tham vọng mở rộng sâu hơn vào thị trường Mỹ.

Lo ngại trên đã phản ánh vào giá cổ phiếu Circle. Mã chứng khoán của họ đã giảm khoảng 20% trong ngày 24/3, trượt từ mức gần 125 USD xuống khoảng 101 USD, đánh dấu mức sụt giảm mạnh nhất kể từ khi niêm yết vào tháng 6/2025.

Hồi tháng 10/2025, tại cuộc gặp Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc, đại diện Tether cho biết muốn hợp tác, đồng hành cùng các đối tác Việt Nam phát triển thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Họ cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng khung pháp lý cho các giao dịch, để thu hút nguồn lực từ bên ngoài, hỗ trợ tăng trưởng cho kinh tế Việt Nam. Tether cũng khẳng định Việt Nam là thị trường tiềm năng và quan trọng của công ty.

Năm trước, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng nhận được đề xuất xin thí điểm cho du khách quốc tế sử dụng USDT để trao đổi hàng hóa, dịch vụ. Dự án hoạt động theo cách khách quốc tế dùng ví số để quét mã thanh toán bằng USDT, còn các cửa hàng tại Việt Nam vẫn nhận VND. Việc xử lý giao dịch sẽ được thực hiện qua hệ thống trung gian. Đây là một trong những ý tưởng đang được Đà Nẵng xem xét thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

