Công ty Mỹ sắp tái xuất sau vụ phóng tên lửa thất bại

Rocket Lab dự kiến phóng tên lửa mang vệ tinh tại bãi phóng ở New Zealand trong vòng hai tuần kể từ ngày 26/8.

Tên lửa Electron tại bãi phóng New Zealand, sẵn sàng cho nhiệm vụ thứ 14 của Rocket Lab. Ảnh: Space.

Nhiệm vụ mới của Rocket Lab mang tên I Can't Believe It's Not Optical. Theo đó, tên lửa hai tầng Electron sẽ mang vệ tinh Sequoia lên quỹ đạo Trái Đất. Sequoia là vệ tinh nặng 100 kg của công ty Mỹ Capella Space. Đây sẽ là vệ tinh đầu tiên trong loạt vệ tinh quan sát Trái Đất mà Capella Space dự định đưa lên quỹ đạo.

"Giống như mọi vệ tinh Capella, Sequoia sẽ có thể nhìn xuyên qua mây, quan sát trong bóng tối và phát hiện những thay đổi nhỏ trên bề mặt Trái Đất. Khi triển khai hoàn toàn, hệ thống vệ tinh của chúng tôi có thể cung cấp những hình ảnh về mọi điểm trên Trái Đất hàng giờ", đại diện Capella Space cho biết.

Đây là nhiệm vụ thứ 14, cũng là nhiệm vụ đầu tiên của Rocket Lab kể từ thất bại hồi đầu tháng 7. Tên lửa hai tầng Electron gặp trục trặc không lâu sau khi phóng và làm tổn thất 7 vệ tinh. Cuối tháng trước, Rocket Lab đã xác định trục trặc xảy ra do một kết nối bị lỗi ở tầng trên của tên lửa Electron.

Tên lửa Electron cao 17 m và có thể chở 300 kg hàng hóa lên quỹ đạo Trái Đất thấp. Rocket Lab hướng tới mục tiêu biến Electron thành tên lửa tái sử dụng. Trong nhiệm vụ thứ 17, hãng này dự định điều khiển tầng thứ nhất của tên lửa đáp xuống đại dương với sự hỗ trợ của dù. Các chuyên gia sau đó sẽ trục vớt và đem phân tích nó để thu thập thông tin.

Phương pháp thu hồi của Rocket Lab sẽ là dùng trực thăng đón tên lửa đang rơi giữa không trung. Electron có kích thước nhỏ và không thể chứa đủ nhiên liệu để thực hiện cú hạ cánh thẳng đứng như tên lửa Falcon 9 của SpaceX, theo Peter Beck, CEO của Rocket Lab.

Thu Thảo (Theo Space)