SpaceX phóng 61 vệ tinh, lập kỷ lục tái sử dụng tên lửa

Tên lửa Falcon 9 của SpaceX tiếp tục đưa thêm 58 vệ tinh Internet Starlink lên quỹ đạo cùng 3 thiết bị chụp ảnh Trái Đất mang tên SkySat.

Các vệ tinh được gắn trên đỉnh tên lửa đã cất cánh theo đúng lịch trình từ Trạm Không quân Cape Canaveral, gần Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida, Mỹ vào lúc 10h31 sáng 18/8 theo giờ địa phương. Vụ phóng diễn ra chỉ 11 ngày sau khi SpaceX triển khai phóng lô vệ tinh Starlink thứ 10 hôm 7/8.

Ít phút sau khi khai hỏa, tầng một của tên lửa Falcon 9 đã tách ra và hạ cánh an toàn xuống xà lan không người lái "Of Course, I Still Love You" đậu trên Đại Tây Dương. Đây là lần thu hồi thứ 6 của loại tên lửa tái sử dụng này - một kỷ lục mới trong ngành hàng không vũ trụ - nhưng chưa dừng lại ở đó, SpaceX nhấn mạnh rằng nó được thiết kế để có thể bay 10 lần mà không cần đại tu.

Tất cả 61 vệ tinh, bao gồm 58 vệ tinh Starlink và 3 thiết bị chụp ảnh Trái Đất, đã được triển khai thành công vào quỹ đạo sau chuyến bay kéo dài 46 phút. Với việc bổ sung lô vệ tinh thứ 11, tổng số thiết bị hoạt động trên "chòm sao Starlink" đã tăng lên 653 chiếc.

Starlink là một dự án đầy tham vọng của SpaceX nhằm xây dựng một mạng lưới gồm 40.000 vệ tinh phủ sóng Internet tốc độ cao, băng thông rộng trên phạm vi toàn cầu. Trong đơn đề nghị cấp giấy phép gửi Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC), CEO SpaceX Elon Musk tuyên bố nó có thể cung cấp băng thông tốc độ 1 Gb/giây với độ trễ dưới 20 mili giây khi hoàn thành.

Mô phỏng mạng lưới SkySat. Ảnh: Spaceflight101.

Plant Labs cũng đang xây dựng một "chòm sao vệ tinh" chụp ảnh Trái Đất mang tên SkySat. Công ty cho biết đã gửi hơn 100 thiết bị lên quỹ đạo - mỗi chiếc có kích thước chỉ tương đương hộp đựng giày - với khả năng quan sát 100 triệu dặm vuông bề mặt hành tinh hàng ngày. Dữ liệu sẽ được sử dụng để hỗ trợ dịch vụ giám sát, cứu hộ khẩn cấp và cải thiện cuộc sống trên Trái Đất.

