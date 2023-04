Công ty dùng AI, dừng thuê người viết nội dung

Trung QuốcCông ty truyền thông BlueFocus dừng ký hợp đồng với các cộng tác viên và sử dụng AI để thiết kế, viết quảng cáo.

Theo email nội bộ được SCMP thu thập, BlueFocus, công ty truyền thông nổi tiếng ở Bắc Kinh, đã chấm dứt vô thời hạn việc thuê nhà thiết kế và người viết quảng cáo bên thứ ba, cũng như các nhà thầu ký hợp đồng ngắn hạn. Thay vào đó, hãng sử dụng công cụ dựa trên AI như ChatGPT hay Ernie Bot của Baidu để thay thế.

Trong email, BlueFocus nói sẽ lập tức cắt giảm những vị trí kể trên nhằm "nắm bắt hoàn toàn xu hướng AI". Công ty từ chối bình luận về thông tin này.

Các mô hình như ChatGPT được dự đoán sẽ đe dọa nhiều loại công việc trong tương lai. Minh họa: Lalibre

BlueFocus xếp thứ 11 trong số các cơ quan quan hệ công chúng toàn cầu vào năm 2022, theo PRovoke Media. Đây cũng là một trong những công ty truyền thông hàng đầu Trung Quốc và hiện là đối tác của Microsoft.

Đầu tuần này, BlueFocus cho biết họ có quyền truy cập vào ChatGPT thông qua dịch vụ đám mây của Microsoft, cũng như đang khám phá cách Bing AI có thể "mang lại những khả năng mới để thay thế các nhà quảng cáo bên ngoài".

Công ty cũng tính đến việc sử dụng các chatbot như Ernie Bot của Baidu để xây dựng nhân vật ảo, hay Tongyi Qianwen của Alibaba cho trình hỏi đáp trên trang web công ty.

Thông tin AI thay thế con người trong thiết kế và viết nội dung đang gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Phần lớn lo ngại sự phổ biến của AI sẽ khiến nhiều người mất việc thời gian tới. Trong khi đó, có ý kiến cho rằng đã đến lúc máy móc trở thành công cụ giúp tăng năng suất, giảm chi phí trong khi vẫn đạt hiệu quả công việc, đồng thời con người nên thích nghi với sự có mặt của AI.

Trước đó, ngày 31/1, Netflix Nhật Bản đăng một bộ phim hoạt hình ngắn dài ba phút tên The Dog and the Boy lên Twitter. Cuối phim, nhà sản xuất cho biết tác giả minh họa là "AI + con người". Thậm chí, "con người" còn không có tên cụ thể. Việc Netflix dùng AI thay vì chi tiền thuê họa sĩ để tạo hình ảnh cho phim khiến cộng đồng nghệ thuật phản ứng mạnh mẽ xen lẫn lo sợ.

Giới chuyên gia lưu ý sự tiến bộ của AI sẽ "cướp mất miếng cơm manh áo" nếu những người làm công việc sáng tạo như vẽ tranh, viết nội dung... không tự làm mới mình và tạo được giá trị riêng biệt.

Theo nghiên cứu được OpenAI công bố tháng trước, khoảng 80% lực lượng lao động tại Mỹ sẽ thấy ít nhất 10% công việc của mình bị tác động bởi các mô hình AI tạo sinh. Còn theo Goldman Sachs, công nghệ như ChatGPT sẽ thay thế 25% công việc hiện tại trong tương lai gần, nhất là trong dịch vụ hành chính và pháp lý văn phòng.

Ngày 11/4, Bộ Thương mại Mỹ bắt đầu mời các nhà hoạch định chính sách thảo luận về cách tiếp cận công cụ AI. Trước đó, Liên minh châu Âu cũng có nhiều cuộc tranh luận về Đạo luật Trí tuệ Nhân tạo, lần đầu được đề xuất năm 2021, nhằm điều chỉnh việc sử dụng sản phẩm AI theo mức độ rủi ro của chúng.

Bảo Lâm (theo SCMP)