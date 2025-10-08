Công ty chủ lực của Sun Group lãi đậm

Tập đoàn Mặt Trời - doanh nghiệp nòng cốt trong hệ sinh thái Sun Group - lãi tăng gần 4 lần, lên hơn 241 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Theo báo cáo tình hình kinh doanh mới đây, Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời có lợi nhuận sau thuế hơn 241 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay. Con số này cao gấp 3,75 lần so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi ngày, họ lãi hơn 1,3 tỷ đồng.

Lãi tăng mạnh giúp lợi nhuận lũy kế của doanh nghiệp này vào cuối tháng 6 đạt hơn 2.568 tỷ đồng. Nhờ đó, vốn chủ sở hữu cũng thêm 15%, lên gần 15.287 tỷ.

Kỳ này, tổng nợ phải trả của họ thêm 27%, lên hơn 38.100 tỷ đồng. Trên 59% là các khoản phải trả khác, không phải nợ vay tài chính. Trong khi đó, công ty trả được khoảng 522 tỷ nợ ngân hàng để giảm về gần 8.834 tỷ đồng.

Song dư nợ trái phiếu tăng gấp đôi, lên mức 6.766 tỷ đồng. Ban lãnh đạo cho biết việc phát hành trái phiếu trong kỳ nhằm mục đích đầu tư, xây dựng các dự án có nhiều triển vọng sinh lời trong tương lai. Trong nửa đầu năm nay, họ đã dành khoảng 163 tỷ đồng để trả lãi cho các trái chủ và không ghi nhận tình trạng chậm thanh toán.

Phối cảnh nhà hát Ngọc Trai ở Hồ Tây (Hà Nội) do thành viên của Sun Group đầu tư. Nguồn: UBND Tây Hồ

Tập đoàn Mặt Trời là doanh nghiệp chủ lực trong hệ sinh thái Sun Group - doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, vui chơi giải trí, đầu tư xây dựng, hàng không. Trong lĩnh vực địa ốc, họ phát triển nhiều loại hình và phân khúc nhưng thế mạnh là các dự án nghỉ dưỡng, tâm linh. Chủ đầu tư này rót vốn đầu tư ở nhiều địa phương như Đà Nẵng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Phú Quốc (An Giang), Sa Pa (Lào Cai).

Từ đầu năm đến nay, Sun Group trở lại mạnh mẽ trên thị trường khi liên tục tìm kiếm cơ hội đầu tư, khởi công, ra mắt và mở bán nhiều dự án tại TP HCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Ninh Bình, Khánh Hòa... Mới đây, họ được Bộ Xây dựng chọn vào danh sách 18 chủ đầu tư có năng lực tốt làm nhà ở xã hội để giới thiệu cho các địa phương.

Doanh nghiệp này cũng ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, dự kiến cất cánh chuyến đầu tiên vào ngày 1/11. Đây là mảnh ghép cuối cùng trong hệ sinh thái từ du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đến hạ tầng, bất động sản của Sun Group.

Tất Đạt