Đề xuất 18 chủ đầu tư có năng lực tốt làm nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng lựa chọn Vingroup, Sun Group cùng 16 chủ đầu tư khác có năng lực tốt làm nhà ở xã hội để giới thiệu cho các địa phương.

Thông tin này vừa được Bộ Xây dựng nêu trong báo cáo gửi Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

Theo Bộ Xây dựng, doanh nghiệp được chọn dựa trên nhiều yếu tố như có năng lực tài chính mạnh, đảm bảo khả năng huy động vốn tự có và tín dụng phục vụ triển khai dự án quy mô lớn. Về kinh nghiệm, họ cần từng triển khai các dự án nhà xã hội, nhà ở công nhân, khu đô thị với quy mô từ hàng trăm đến hàng nghìn căn.

"Các doanh nghiệp được chọn cũng phải thể hiện tâm huyết, trách nhiệm xã hội và tinh thần đồng hành cùng Chính phủ trong thực hiện mục tiêu an sinh nhà ở, sẵn sàng dành nguồn lực đầu tư", Bộ Xây dựng nêu.

Các chủ đầu tư cần cam kết đồng hành lâu dài trong phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030. Cùng với đó, những doanh nghiệp này có khả năng tạo chuỗi giá trị khép kín từ quy hoạch, thiết kế, xây dựng, vận hành đến quản lý nhà ở xã hội, đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý.

STT Doanh nghiệp 1 Tập đoàn Vingroup 2 Tập đoàn Sun Group 3 Tổng công ty Viglacera 4 Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) 5 Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) 6 Tổng công ty 319 - Bộ Quốc Phòng 7 Công ty cổ phần đầu tư Nam Long 8 Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC) 9 Tổng công ty cổ phần Vinaconex 10 Tổng công ty Thành An (Binh đoàn 11) 11 Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) 12 Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) 13 Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC 14 Công ty TNHH thương mại xây dựng Đức Mạnh 15 Công ty TasecoLand 16 Công ty cổ phần Cát Tường 17 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô 18 Tổng công ty Xây dựng số 1 (CCI)

Bộ cho biết danh sách chủ đầu tư được chọn cũng đảm bảo cân đối vùng miền, ưu tiên năng lực triển khai tại các địa phương có nhu cầu nhà xã hội cao như Hà Nội, TP HCM, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng...

Ngoài các doanh nghiệp, Bộ cũng đề xuất 15 địa phương có nhu cầu về nhà ở xã hội cao nhất. Số này gồm TP HCM, Bắc Ninh, Hà Nội, Tây Ninh, Đồng Nai, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Phòng, Vĩnh Long, Đăk Lăk, Đà Nẵng, Nghệ An, Thái Nguyên, Ninh Bình và Quảng Trị.

9 tháng đầu năm nay, cả nước đã hoàn thành 43.681 trên tổng số 100.275 căn nhà ở xã hội, đạt 43,6% chỉ tiêu. Đến hết năm, thêm 39.245 căn dự kiến được hoàn thành, có thể nâng mức hoàn thành kế hoạch được giao lên trên 80%.

Tuy nhiên, hai đô thị lớn, có nhu cầu cao về nhà ở Hà Nội và TP HCM mới hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu sau 9 tháng. Bộ Xây dựng chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến việc đầu tư phân khúc nhà này còn vướng mắc, trong đó một số chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm khiến dự án triển khai chậm.

Anh Tú