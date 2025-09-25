Sun PhuQuoc Airways đủ điều kiện bay thương mại

Sun PhuQuoc Airways vừa được Cục Hàng không Việt Nam cấp chứng chỉ nhà khai thác tàu bay (AOC) - chứng nhận đủ điều kiện bay thương mại.

Hãng bay của Sun Group nhận giấy phép này ngày 25/9. Chứng chỉ nhà khai thác tàu bay (Air Operator Certificate - AOC) là cơ sở pháp lý quan trọng, công nhận Sun PhuQuoc Airways đã đáp ứng các yêu cầu để chính thức khai thác các chuyến bay thương mại.

Để đạt được chứng nhận này, Sun PhuQuoc Airways đã hoàn thành việc xây dựng và được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn hệ thống tài liệu, quy trình vận hành của hãng. Các kịch bản thử nghiệm, diễn tập quy trình vận hành an toàn bay sau đó được hãng thực hiện thành công.

Cùng ngày, hãng cũng nhận thêm chứng nhận Cơ sở huấn luyện được phê chuẩn (Approved Training Organization – ATO). ATO là cơ sở huấn luyện được Cục Hàng không phê chuẩn, cho phép Sun PhuQuoc Airways chủ động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hàng không chất lượng cao, phục vụ kế hoạch khai thác và kinh doanh của hãng.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng giám đốc Sun PhuQuoc Airways cho biết việc đồng thời được phê chuẩn hai chứng nhận AOC và ATO là dấu mốc, khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng và toàn diện của hãng hàng không này.

Theo kế hoạch, Sun PhuQuoc Airways bắt đầu mở bán vé trên website từ giữa tháng 10 và chuyến bay đầu tiên dự kiến cất cánh ngày 1/11.

Hãng bay lấy Phú Quốc làm trung tâm, kết nối trực tiếp tới các thành phố du lịch - kinh tế trọng điểm trong nước. Chặng bay dự kiến gồm Phú Quốc - Hà Nội, Phú Quốc - TP HCM, Phú Quốc - Đà Nẵng và một số chuyến bay quan trọng khác nối TP HCM với Hà Nội, Đà Nẵng, Vân Đồn và Đà Nẵng - Phú Quốc. Thời gian tới hãng bay tiếp tục mở rộng đường bay từ Phú Quốc đến các tỉnh, thành phố khác.

Từ năm sau, hãng sẽ mở thêm chặng quốc tế từ Phú Quốc đến Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore... Hiện tại, Sun PhuQuoc Airways đã nhận 3 tàu bay A321 và có thể thêm 4 tàu từ nay đến cuối năm. Hãng dự kiến bổ sung 8 tàu để phục vụ việc mở rộng mạng bay quốc tế trong năm sau. Từ năm 2031, hãng bay của Sun Group có kế hoạch khai thác 10 tàu thân rộng Boeing để khai thác các đường bay xuyên lục địa.

Dự án hàng không Sun PhuQuoc Airways có tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng, quy mô đội bay 31 tàu đến năm 2030. Với Sun Group, đây là mảnh ghép cuối cùng trong hệ sinh thái - từ du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đến hạ tầng, bất động sản của tập đoàn này.

Anh Tú - Đoàn Loan