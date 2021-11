Công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng dự kiến hoàn thành năm 2022

TP HCMDự án chống ngập hiện đạt 90% khối lượng, đang được khởi động trở lại và dự kiến hoàn thành trong năm tới, theo Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố.

Thông tin được ông Đặng Phú Thành, Phó giám đốc Sở Xây dựng nói ở buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM tại quận 7 chiều 16/11. Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, do yếu tố khách quan và chủ quan, thời gian thực hiện dự án kéo dài hơn so với dự kiến trước đó. Do vậy, dự án cần sớm được điều chỉnh thủ tục, tái cấp vốn để tiếp tục thi công.

Cống ngăn triều Mương Chuối, huyện Nhà Bè thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, hồi tháng 4. Ảnh: Quỳnh Trần

Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi cho biết, công trình chống ngập là dự án lớn của thành phố nhưng gặp nhiều vướng mắc khi triển khai. Thời gian qua, thành phố dành nhiều thời gian chống dịch nên chưa tập trung việc này. Hồi tháng 10, lãnh đạo thành phố đề nghị sở ngành rà soát các vấn đề của dự án.

"Cử tri mong muốn năm sau gặp lại, dự án này đã hoàn thành. Muốn làm được thành phố cần phối hợp bộ ngành dần gỡ vướng và thúc đẩy dự án", ông Mãi nói.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng do Tập đoàn Trung Nam làm nhà đầu tư theo hợp đồng BT (xây dựng chuyển giao), khởi công giữa năm 2016 nhằm kiểm soát ngập do triều; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu cho diện tích 750 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

Công trình gồm 6 cống ngăn triều lớn (khẩu độ 40-160 m) là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định và 7,8 km đê kè ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh với các cống nhỏ khẩu độ dưới 10 m. Địa điểm xây dựng thuộc quận 1, 4, 7, 8, huyện Nhà Bè và Bình Chánh.

Công trình dự kiến hoàn thành sau 3 năm, nhưng phải dừng thi công tháng 4/2018. Giữa tháng 11/2020 dự án tiếp tục ngưng do UBND thành phố chưa ký phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian hoàn thành (hợp đồng hết hạn từ tháng 6/2020).

Hồi tháng 4, Thủ tướng ký Nghị quyết số 40 gỡ vướng cho dự án này giao UBND TP HCM chịu trách nhiệm thanh toán cho nhà đầu tư và rà soát, loại bỏ các chi phí bất hợp lý để hoàn thành dự án.

Hà An