Công Trí triển lãm tác phẩm tại sự kiện của Vogue

Công Trí là nhà thiết kế Việt duy nhất Vogue mời tham gia sự kiện thời trang ở Singapore.

Ở chủ đề Thời trang thảm đỏ, Công Trí chọn sáu bộ cánh triển lãm. Trang phục từng được các ngôi sao lớn mặc, gồm: Adele, Dakota Johnson, Rosé (Blackpink), Rihanna, Beyoncé và Joey King. Những tên tuổi của châu Á tham gia còn có nhà thiết kế Ấn Độ Gaurav Gupta chuyên dòng Haute Couture theo phong cách avant-garde và Chet Lo nổi tiếng với các bộ cánh dệt kim.

Bộ đầm Dakota Johnson mặc khi ghi hình chương trình "Jimmy Kimmel Live" năm 2020 là một trong sáu thiết kế được triển lãm ở "Next in Vogue".

Ngoài trưng bày theo kiểu truyền thống, triển lãm còn đem tới ba trải nghiệm áp dụng công nghệ tiên tiến nhất trong ngành thời trang, gồm: Thời trang ảo hologram, gian trưng bày thực tế ảo của Prada, Balenciaga và trải nghiệm các thương hiệu bằng kính Apple VisionPro.

Sự kiện nằm trong Triển lãm và Hội thảo quốc tế Nex in Vogue, diễn ra từ ngày 5 đến 17/9 tại Nhà hát The Capitol và khách sạn The Capitol Kempinski. Trong lần thứ hai tổ chức, chương trình còn có hội thảo chuyên ngành về AI, các lớp trang điểm, làm tóc, chăm sóc sắc đẹp. 2024 cũng là năm đầu tiên sự kiện mời các nhà thiết kế từ Malaysia, Việt Nam và Indonesia dự tiệc tối với chủ đề Les Enfants Terribles: Nghệ thuật của sự nổi loạn.

Adele (trái) và Beyoncé trong thiết kế của Công Trí. Ảnh: Instagram Adele, Beyonce

Bà Bettina von Schlippe - chủ biên Vogue Singapore - nói trên tạp chí: "Next in Vogue thể hiện rõ mục tiêu của chúng tôi với tư cách là những người thúc đẩy thị trường tại khu vực Đông Nam Á, kết nối các tài năng để tạo ra nền tảng năng động cho sự phát triển trong tương lai. Đây là nơi những phát kiến và ý tưởng mới được hiện thực hóa".

Công Trí, 45 tuổi, là ủy viên của Hiệp hội Thời trang châu Á. Từ đầu năm tới nay, nhiều ngôi sao diện trang phục anh thiết kế, như diễn viên Selena Gomez, Joey King, Gwyneth Paltrow, "công chúa tuyết" Eileen Gu. Trước đó, anh chinh phục loạt sao như Beyoncé, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Charlize Theron, Zendaya. Anh đang ấp ủ kế hoạch làm show thời trang tháng 12 tại TP HCM.

Ý Ly