Công thức dinh dưỡng chuyên biệt cho trẻ nhẹ cân thấp còi

Các sản phẩm dinh dưỡng với công thức cao năng lượng 100kcal, bổ sung sữa non, các vitamin, khoáng chất thiết yếu có thể hỗ trợ cải thiện tầm vóc cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi.

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thu Hậu, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi đồng II (TP HCM) cho biết trẻ suy dinh dưỡng có nhu cầu dinh dưỡng khác biệt hoàn toàn so với khuyến nghị dinh dưỡng (Recommended Nutrition Intakes - RNI) thông thường. Để trẻ suy dinh dưỡng phát triển bắt kịp đà tăng trưởng, phụ huynh cần bổ sung công thức dinh dưỡng phù hợp với thể trạng của trẻ.

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thu Hậu, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) trong một hội thảo về suy dinh dưỡng thấp còi tổ chức tại Hà Nội, tháng 2/2023. Ảnh: Nutricare

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (Unicef), suy dinh dưỡng cấp tính là một trong những mối đe dọa hàng đầu đối với tính mạng trẻ em. Bác sĩ Thu Hậu giải thích thêm, suy dinh dưỡng xảy ra khi có sự mất cân đối giữa nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể so với lượng dinh dưỡng được cung cấp thực tế. Trẻ suy dinh dưỡng thường không được nạp đủ dinh dưỡng so với nhu cầu hằng ngày. Suy dinh dưỡng kéo dài sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng như chậm phát triển thể chất, cụ thể là thấp còi, nhẹ cân; chậm phát triển trí tuệ; đề kháng kém dẫn đến nguy cơ mắc bệnh cao.

Suy dinh dưỡng trẻ em là bệnh lý liên quan trực tiếp đến chế độ dinh dưỡng và thói quen ăn uống. Trẻ suy dinh dưỡng cần nhu cầu năng lượng cao hơn bình thường cũng như cần bổ sung các chất dinh dưỡng hỗ trợ tăng trưởng. "Phụ huynh có thể bổ sung các sản phẩm dinh dưỡng đáp ứng công thức cao năng lượng 100kcal theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng nhẹ cân, thấp còi ở trẻ", bác sĩ Hậu chia sẻ thêm.

Bác sĩ cho biết, công thức cao năng lượng 100kcal hiện đã được các tổ chức y tế trên thế giới sử dụng để điều trị suy dinh dưỡng. Công thức này chứa đậm độ năng lượng lên tới 100kcal trong mỗi 100 ml thực phẩm, đồng thời tỷ lệ các thành phần dinh dưỡng như đạm, axit béo thiết yếu, dinh dưỡng cho tăng trưởng, hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu cao hơn so với bình thường.

Ngoài bổ sung dinh dưỡng hỗ trợ tăng trưởng, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cũng cần quan tâm đến các thành phần dinh dưỡng khác hỗ trợ tăng cường đề kháng như sữa non. Sữa non chứa kháng thể IgG có tác dụng loại bỏ độc tố, ngăn chặn và tiêu diệt virus, vi khuẩn gây hại, tăng cường chức năng miễn dịch cho cơ thể. Sữa non 24h là loại sữa non chứa hàm lượng kháng thể IgG cao, được các chuyên gia khuyên dùng.

"Các sản phẩm dinh dưỡng với công thức cao năng lượng 100kcal, bổ sung sữa non hỗ trợ tăng cường miễn dịch và các vitamin, khoáng chất thiết yếu kết hợp với chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh sẽ giúp cải thiện tốc độ tăng trưởng và tầm vóc của trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi", bác sĩ Thu Hậu nhấn mạnh.

Nhằm giải quyết những vấn đề của trẻ em suy dinh dưỡng, nhẹ cân thấp còi tại Việt Nam, công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutricare mới đây đã cho ra đời Nutricare Colos24h Grow Plus. Các chuyên gia dinh dưỡng của Nutricare đã nghiên cứu và ứng dụng công thức cao năng lượng 100kcal theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới vào sản phẩm này. Sản phẩm giúp bù đắp năng lượng thiếu hụt hàng ngày của trẻ, từ đó hỗ trợ trẻ tăng cân khỏe mạnh. "Sản phẩm đã được nghiên cứu và kiểm nghiệm kỹ lưỡng để đảm bảo phù hợp nhất với thể trạng của trẻ em tại Việt Nam", đại diện nhà sản xuất cho biết.

Nutricare Colos24h Grow Plus được các chuyên gia dinh dưỡng Nutricare nghiên cứu và ứng dụng công thức cao năng lượng 100kcal đặc chế dành riêng cho trẻ SDD nhẹ cân thấp còi. Ảnh: Nutricare

Nutricare Colos24h Grow Plus chứa canxi, vitamin D3 cùng 52 dưỡng chất thiết yếu - những thành phần giúp trẻ cao lớn vượt trội. Sản phẩm đồng thời bổ sung sữa non 24h nhập khẩu từ Mỹ - thành phần giúp trẻ tăng cường đề kháng, hết ốm vặt.

"Với công thức dinh dưỡng đặc chế cho trẻ nhẹ cân, thấp còi, Nutricare Colos24h Grow Plus là lựa chọn dinh dưỡng phù hợp hỗ trợ phụ huynh chăm sóc dinh dưỡng để trẻ tăng cân, cao lớn đạt chuẩn và phát triển toàn diện", đại diện nhãn hàng khẳng định.

Nutricare Colos24h Grow Plus có cả phiên bản sữa bột và sữa bột pha sẵn.

Diệp Chi