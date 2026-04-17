Công bố tư vấn chuyên môn Xeomin Việt Nam 2026

BSCKII Hồ Tuyết Vân được chọn là chuyên gia tư vấn chuyên môn 2026, đánh dấu bước tiến trong chiến lược phát triển của Xeomin tại thị trường Việt.

Lễ công bố diễn ra tại Thủ Thiêm Riverstage vào ngày 27/3, với sự góp mặt của hàng trăm chuyên gia, bác sĩ, đối tác lẫn khách mời. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Tân niên do Shynh Group tổ chức.

Bác sĩ CKII Hồ Tuyết Vân được chọn là chuyên gia tư vấn Xeomin Việt Nam 2026. Ảnh: Shynh Group

Đại diện Xeomin cho biết chọn một bác sĩ thuộc hệ thống Shynh Group là bước đi mang tính chiến lược, nhất là khi các hãng dược mỹ phẩm quốc tế ưu tiên hợp tác với những đơn vị có chuyên môn bài bản, thay vì chỉ tập trung vào cá nhân đơn lẻ.

BSCKII Hồ Tuyết Vân có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực da liễu - thẩm mỹ nội khoa, từng trị liệu và lên phác đồ cho nhiều ca lâm sàng chuyên sâu. Bà cũng tham gia chuỗi hoạt động đào tạo, cập nhật chuyên môn trong nước lẫn quốc tế.

Đại diện Xeomin Việt Nam trao cúp cho BSCKII Hồ Tuyết Vân. Ảnh: Shynh Group

Trong quá trình công tác, bác sĩ Tuyết Vân theo đuổi hướng tiếp cận dựa trên nền tảng y khoa chuẩn hóa, kết hợp cập nhật công nghệ, hoạt chất mới. Đây cũng là định hướng chung của hội đồng bác sĩ Shynh Group: đề cao quyết định chuyên môn, kiểm soát rủi ro và cá nhân hóa theo từng trường hợp.

"Chúng tôi chọn cố vấn chuyên môn không chỉ dựa trên kinh nghiệm cá nhân mà còn xem xét hệ sinh thái bác sĩ đang trực thuộc. Hội đồng bác sĩ Shynh Group được xây dựng với định hướng xuyên suốt: chuẩn xác ở khâu chỉ định; kiểm soát mọi quy trình; cá nhân hóa từng phác đồ", phía Xeomin Việt Nam lý giải thêm.

BSCKII Hồ Tuyết Vân cùng các thành viên khác trong hội đồng bác sĩ Shynh Group. Ảnh: Shynh Group

Không chỉ tư vấn chuyên môn, cuộc hợp tác được kỳ vọng mở ra các hoạt động đào tạo, chia sẻ kiến thức và chuẩn hóa kỹ thuật ứng dụng Xeomin tại Việt Nam.

Tại hội thảo cuối tháng 10/2025, các chuyên gia trong nước lẫn quốc tế lần lượt trình bày báo cáo khoa học liên quan hoạt chất IncoBotulinum Toxin A (Xeomin) trong ứng dụng giảm nhăn, nâng cơ, trẻ hóa da. Sản phẩm do Merz Aesthetics sản xuất, công ty Aesthetic and Health nhập khẩu, phân phối tại hệ thống nhà thuốc Long Châu. Chuyên gia khuyến cáo IncoBotulinum Toxin A cần được thực hiện bởi bác sĩ chuyên môn, được cấp chứng chỉ liên quan kỹ thuật này và tránh dùng loại không rõ nguồn gốc để ngừa nguy cơ biến chứng.

Phú Cát