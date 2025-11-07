Hội thảo về IncoBotulinum Toxin A trong thẩm mỹ nội khoa

Các chuyên gia trong nước lẫn quốc tế lần lượt trình bày báo cáo khoa học liên quan hoạt chất IncoBotulinum Toxin A trong ứng dụng giảm nhăn, nâng cơ, trẻ hóa da.

Hội thảo khoa học chủ đề "IncoBotulinum Toxin A tinh khiết - hướng tiếp cận mới trong thẩm mỹ nội khoa" diễn ra cuối tháng 10, thu hút 200 chuyên gia, bác sĩ da liễu, thẩm mỹ. Sự kiện do Bệnh viện Da liễu TP HCM và công ty Thiết bị Y tế Aesthetic and Health tổ chức.

Ở phần phát biểu khai mạc, bác sĩ CKII Nguyễn Vũ Hoàng, Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu TP HCM, nhận định thẩm mỹ nội khoa đang phát triển nhanh và ngày càng yêu cầu cao về hiệu quả, độ an toàn lẫn kết quả làm đẹp.

"Botulinum Toxin được xem là chất phổ biến trong trị nếp nhăn, trẻ hóa da. Do đó, cập nhật các sản phẩm thế hệ mới như IncoBotulinum Toxin A có thể giúp bác sĩ tối ưu hiệu quả trị liệu và hạn chế biến chứng", bác sĩ Vũ Hoàng cho hay.

Chủ tọa, bác sĩ CKII Nguyễn Vũ Hoàng phát biểu khai mạc. Ảnh: AH

Mở đầu chương trình, bác sĩ CKII Phạm Thị Thanh Giang, khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP HCM, trình bày nội dung "Giải mã cơ sở khoa học phía sau IncoBotulinum Toxin A tinh khiết". Báo cáo phân tích cấu trúc phân tử không chứa protein phức, cơ chế tác động, hiệu quả trị liệu, nguy cơ kháng thuốc, độ an toàn lẫn yếu tố thuận tiện trong bảo quản, sử dụng.

Tiếp đó, PGS.BS Vasanop Vachiramon, Bệnh viện Ramathibodi, Đại học Mahidol (Thái Lan), thuyết trình chuyên đề "Tiếp cận những cải tiến mới nhất trong trị liệu với IncoBotulinum Toxin A tinh khiết". Ông cập nhật xu hướng ứng dụng linh hoạt cho nhiều nhóm khách, hướng đến vẻ tự nhiên, đồng đều và phù hợp đặc điểm thẩm mỹ châu Á.

Ở báo cáo "Nâng cơ với IncoBotulinum Toxin A", bác sĩ CKI Tô Lan Phương, phòng khám Lux Beauty Center, trình bày kỹ thuật nâng cơ không xâm lấn bằng hoạt chất Botulinum Toxin, tập trung cải thiện độ săn chắc khuôn mặt, đáp ứng nhu cầu trẻ hóa, không cần thời gian nghỉ dưỡng.

Đại diện Merz Aesthetics, Aesthetic and Health, bác sĩ CKII Nguyễn Vũ Hoàng và bác sĩ CKI Tô Lan Phương (thứ ba từ trái sang) chụp hình tại sự kiện. Ảnh: AH

Tiếp theo, Thạc sĩ Phan Ngọc Huy, khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP HCM, trình bày chuyên đề "Quản lý biến chứng và tối ưu kết quả khi sử dụng IncoBotulinum Toxin A tinh khiết". Bác sĩ phân tích sâu nguyên nhân biến chứng liên quan kỹ thuật, sản phẩm, quy trình pha lẫn cách bảo quản, rồi nêu biện pháp phòng ngừa, xử lý trong thực hành lâm sàng.

Phiên thảo luận ghi nhận nhiều câu hỏi chuyên sâu từ các bác sĩ tham dự. Dàn chuyên gia kinh nghiệm trong lĩnh vực da liễu, thẩm mỹ nội khoa lần lượt giải đáp thắc mắc.

Phía Merz Aesthetics, Aesthetic and Health trao hoa, kỷ niệm chương cho chủ tọa lẫn báo cáo viên. Ảnh: AH

Bên cạnh đó, các báo cáo viên khuyến cáo IncoBotulinum Toxin A cần được thực hiện bởi bác sĩ chuyên môn, được cấp chứng chỉ liên quan kỹ thuật này.

Hiện sản phẩm IncoBotulinum Toxin A (Xeomin) từ hãng Merz Aesthetics do công ty Aesthetic and Health nhập khẩu, bán lẻ tại hệ thống nhà thuốc Long Châu. Tránh dùng loại không rõ nguồn gốc để tránh nguy cơ biến chứng.

Trước khi khép lại sự kiện, đại diện ban tổ chức lần nữa nhấn mạnh hội thảo là hoạt động chuyên môn có tính thực tiễn, giúp đội ngũ bác sĩ cập nhật kiến thức mới và thúc đẩy ứng dụng phù hợp hoạt chất Botulinum Toxin trong thẩm mỹ nội khoa.

Phú Cát