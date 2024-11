Công bố ban giám khảo VnExpress Runner of the Year

Hội đồng giám khảo giải thưởng Runner of the Year của VnExpress có 13 người, gồm các HLV, VĐV và đại diện các CLB chạy lớn.

Runner of the Year do VnExpress được tổ chức thường niên, từ năm nay 2024. Bên cạnh việc tôn vinh thành tích, giải thưởng còn hướng đến những câu chuyện truyền cảm hứng, những đóng góp thầm lặng cho cộng đồng và những tấm gương lan tỏa lối sống năng động, khỏe mạnh.

Các thành viên hội đồng giám khảo giải thưởng VnExpress Runner of the Year.

Đứng đầu Hội đồng là HLV Trần Văn Sỹ, người có hơn một thập kỷ gắn bó với đội tuyển điền kinh quốc gia. Ông là thầy của nhiều VĐV tài năng, từng giành HC vàng SEA Games như Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Thị Oanh... Kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của HLV Sỹ sẽ là yếu tố quan trọng để đánh giá thành tích của các VĐV được đề cử.

Phạm Thị Hồng Lệ, cựu tuyển thủ quốc gia với bảng thành tích đáng nể tại các kỳ SEA Games, cũng là một thành viên quan trọng. Hình ảnh Hồng Lệ kiệt sức nhưng vẫn quyết tâm cán đích tại SEA Games 30 đã trở thành biểu tượng của ý chí, nghị lực và niềm đam mê bất diệt với chạy bộ. Cô sẽ mang đến góc nhìn của một VĐV chuyên nghiệp, thấu hiểu những nỗ lực và hy sinh đằng sau mỗi thành tích.

Các thành viên còn lại là đại diện cho các cộng đồng chạy bộ phong trào, những người đã và đang góp phần xây dựng, kết nối, lan tỏa tình yêu chạy bộ trên khắp cả nước.

Trong đó có bác sĩ tim mạch Đinh Linh, người sáng lập cộng đồng Chay365, có nhiều kiến thức y khoa kết hợp với đam mê chạy bộ; anh Linh Fox, HLV và sáng lập viên nhiều cộng đồng chạy bộ với triết lý về "Kiên nhẫn - Kiên định - Kỷ luật"; anh Đỗ Bình, nhà sáng lập Vietnam's Best Marathon, người có nhiều đóng góp kinh nghiệm trong việc xác định và vinh danh những runner xuất sắc; chị Xuân Dịu đến từ adidas Runners Saigon, người luôn đồng hành, hỗ trợ và truyền cảm hứng cho các runner; chị Anna Lê, đại diện Nha Trang Runners, là hình mẫu của người phụ nữ hiện đại, kết hợp giữa thành tích chạy bộ và phong cách sống năng động, tự tin; chị Đỗ Thủy, từ Việt Runners & Friends, là một pacer dày dạn kinh nghiệm, luôn mang đến năng lượng tích cực cho mọi người trên đường chạy; anh Huỳnh Thái Lộc, linh hồn của Bình Dương Runners Club, người dẫn dắt CLB trở thành một trong những cộng đồng chạy bộ mạnh nhất Việt Nam; anh Phạm Anh Quý, chủ nhiệm CLB RUN18 tại Nam Định, là minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa đam mê kinh doanh và tình yêu chạy bộ; và anh Lưu Quang Bảo, thành viên Đà Nẵng Runners Anta, người đứng sau hỗ trợ nhiều giải chạy lớn nhỏ tại miền Trung.

Ngoài ra, Hội đồng còn có sự tham gia của anh Bùi Bình Minh từ báo Vietnamnet và anh Hải Đăng - những người am hiểu về công nghệ, đặc biệt là các thiết bị hỗ trợ tập luyện thể thao. Góc nhìn của họ - những người đồng thời là runner kỳ cựu - sẽ làm phong phú hơn tiêu chí đánh giá các giải thưởng.

Với sự tham gia của Hội đồng Giám khảo đa dạng và uy tín này, giải thưởng VnExpress Runner of the Year 2024 hứa hẹn sẽ là một sân chơi công bằng, minh bạch và truyền cảm hứng cho cộng đồng chạy bộ Việt Nam.

Độc giả VnExpress sẽ được tham gia bình chọn trực tuyến, chiếm 40% tổng điểm, song song với việc chấm điểm của Hội đồng Giám khảo (60%).

Các hạng mục giải thưởng của Runner of the Year, độc giả có thể xem ở đây.

Ban tổ chức sẽ công bố đề cử và cổng bình chọn vào thời điểm từ ngày 15/11 tới 15/12. Gala trao giải sẽ được tổ chức vào khoảng giữa tháng 1/2025.

Quang Huy