Công bố 522 thủ tục hành chính thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 522 thủ tục hành chính, triển khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung.

Danh mục được ban hành kèm Quyết định số 1908, gồm 327 thủ tục cấp trung ương và 195 thủ tục cấp địa phương. Các thủ tục hành chính cấp trung ương được phân theo 8 lĩnh vực, trong khi thủ tục cấp địa phương thuộc 7 lĩnh vực quản lý.

Trong nhóm cấp trung ương, số lượng thủ tục tập trung nhiều nhất ở lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, với 78 thủ tục. Đây là nhóm thủ tục liên quan đến các bước triển khai một nhiệm vụ khoa học, từ đề xuất, tuyển chọn, tài trợ đến nghiệm thu và công bố kết quả.

Danh mục cho thấy nhiều thủ tục quen thuộc như xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hỗ trợ nhà khoa học trẻ; tuyển chọn bồi dưỡng chuyên gia, nhóm nghiên cứu; đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước; hỗ trợ mời nhà khoa học nước ngoài đến Việt Nam; hỗ trợ công bố công trình khoa học, tham dự hội thảo quốc tế; đăng ký kết quả nghiên cứu khoa học,...

Hai lĩnh vực có số lượng thủ tục lớn tiếp theo là viễn thông và Internet với 62 thủ tục, và tần số vô tuyến điện với 58 thủ tục.

Đây là các nhóm thủ tục gắn trực tiếp với hạ tầng số và hoạt động quản lý tài nguyên viễn thông. Nội dung chủ yếu liên quan đến cấp phép, điều chỉnh, gia hạn giấy phép thiết lập mạng, cung cấp dịch vụ viễn thông, cũng như cấp, phân bổ và sử dụng tần số vô tuyến điện

Lĩnh vực sở hữu trí tuệ có 33 thủ tục, tập trung vào đăng ký sáng chế và bảo hộ quyền. Các thủ tục như đăng ký nhãn hiệu, sáng chế, chỉ dẫn địa lý, sửa đổi thông tin văn bằng bảo hộ, gia hạn hiệu lực độc quyền kiểu dáng công nghiệp, giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp,... được liệt kê trong danh mục.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh:Minh Tuyết

Các lĩnh vực còn lại gồm an toàn bức xạ, hạt nhân (37 thủ tục), tiêu chuẩn đo lường chất lượng (33 thủ tục), công nghệ thông tin, điện tử (19 thủ tục) và bưu chính (7 thủ tục). Nội dung các thủ tục trong nhóm này chủ yếu liên quan đến hoạt động quản lý chuyên ngành, như cấp phép, chứng nhận, kiểm định, công bố hợp chuẩn, hợp quy hoặc bảo đảm an toàn trong các lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

Ở cấp địa phương, 195 thủ tục được phân theo 7 lĩnh vực, gồm khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ, bưu chính, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, tần số vô tuyến điện, an toàn bức xạ và hạt nhân, viễn thông và Internet. Danh mục cho thấy các thủ tục chủ yếu xoay quanh việc tổ chức thực hiện chính sách khoa học và công nghệ, phục vụ trực tiếp nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tại địa phương.

Theo Quyết định 1908, Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện 100% thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của ngành. Phần nhiều trong số đó được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Việc triển khai tích hợp, kiểm thử dịch vụ trên Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính, Cổng Dịch vụ công quốc gia được thực hiện theo lộ trình, hướng dẫn của Bộ Công an.

